Conmoción en Brasil: un fanático de Bolsonaro se suicidó con un coche bomba frente al Tribunal Supremo

El dueño del auto que explotó el miércoles por la noche en inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia en Brasil fue identificado como Francisco Wanderley Luiz, un miembro del Partido Liberal, que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, informaron fuentes oficiales.



La información fue confirmada por la vicegobernadora del Distrito Federal de Brasilia, Celina Leão, durante una rueda de prensa.



De acuerdo con la funcionaria, no se puede confirmar que se trate del mismo sujeto que murió en el ataque suicida, porque aún no se ha realizado el examen forense del cuerpo.



Conocido como Tiu França, Luiz fue candidato a concejal en las elecciones de 2020 en el municipio de Rio Sul, en el estado de Santa Catarina, y trabajaba como cerrajero.



Unas pocas horas antes del ataque, Luiz había publicado amenazas en su página de Facebook, en las que decía que la Policía tenía 72 horas para "desarmar la bomba" que estaba en la casa de varios "comunistas", entre los que cita tres exmandatarios brasileños y un periodista.



En otra imagen, una captura de una conversación de WhatsApp, publicó una serie de emoticones de ataúdes y de bombas.



Luego de las explosiones, el hijo de Tiu França recibió una llamada en la que le informaron que su padre había sufrido un "accidente" en Brasilia, dijeron familiares a Agencia Brasil (oficial).



Según la vicegobernadora, informaciones preliminares señalan que el sujeto que cometió el ataque suicida fue el mismo que activó la explosión del coche.



La funcionaria dejó en claro que no se podía descartar que se tratara de un acto aislado. "Actos aislados ocurren en los lugares mas protegidos del mundo", aseguró.



De acuerdo con el secretario de seguridad del Distrito Federal, Alexandre Patury "la seguridad de toda Brasilia está preservada".



Los hechos ocurrieron al comienzo de la noche, cuando finalizaba una sesión plenaria en el tribunal y hasta el momento se desconocen las razones de lo ocurrido.



Las fuerzas de seguridad se encuentran en el lugar de los hechos y han aislado la zona, donde también se encuentra la sede del Legislativo y el palacio de Planalto, sede de la Presidencia de la República.



La Policía Federal asumió la investigación del caso y llevará a cabo las pesquisas "con rigor y celeridad", según afirmó el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en un mensaje en las redes sociales.



La sede del Supremo fue una de las edificaciones asaltadas, junto con el palacio de Planalto y la sede del Congreso, por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023 en un ataque que la Justicia trata como un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



El Supremo es uno de los principales blancos de los ataques tanto del expresidente Jair Bolsonaro como de sus seguidores.

Noticia que está siendo actualizada.-