Bolivia: la ley de blanqueo de capitales desata protestas contra el gobierno

Hace dos días que varias regiones de Bolivia son terreno de movilizaciones y protestas contra el gobierno de Luis Arce, con el objetivo de oponerse a la Ley 1386, con la que el mandatario quiere luchar contra el blanqueo de capitales.

Ayer, en el segundo día de las marchas, una persona murió aunque no fue por agresiones sino por atragantarse con coca, y fueron detenidas 15 personas alcoholizadas . El lunes habían detenido a 150 personas -de ellas, 90 en Santa Cruz-, y la policía usó gases lacrimógenos para dispersar los tumultos violentos.

QUÉ PASA EN SANTA CRUZ

Santa Cruz es la región en la que mayor adhesión están teniendo la oposición y algunos sindicatos para concretar sus protestas contra esta legislación, formalmente denominada ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Tradicionalmente, la rica región de Santa Cruz es muy beligerante con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El presidente Arce lamentó que la derecha "retrógrada y cavernaria" ahora esté "tratando de bloquear y paralizar al país", lo citó El Deber. El lunes también habían intentado callarlo durante una convulsa sesión parlamentaria.

"Siempre quieren acallar nuestra voz en la Asamblea Legislativa porque no quieren que el pueblo sepa la verdad de lo que ocurrió, como la derecha incapaz, corrupta, golpista, manejó el Estado, nunca pensaron en los bolivianos, siempre pensaron en sus bolsillos", dijo Arce en Pando.

En su discurso del lunes ante la Asamblea Legislativa y tras cumplir un año en funciones como presidente, Arce informó que tan solo en el primer semestre de 2021, Bolivia tuvo una recuperación de 459,4 % en la inversión extranjera directa (IED) con relación al mismo periodo de 2020.

La principal fuerza opositora en Santa Cruz, Creemos, acusó a las autoridades policiales de mentir diciendo que el coronel Orlando Ponce había asegurado que no aumentarían los arrestos de quienes participaran en los bloqueos. "El comandante Departamental de Policía nos mintió y aumentó las detenciones", apuntó el diputado Erwin Bazán.

Por lo pronto, esta mañana, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que "el 95%" del departamento de Santa Cruz amaneció con "total normalidad", salvo por las 15 personas detenidas, de las que algunas estaban "nuevamente" ebrias, dijo Ríos en referencia a los arrestos del lunes, que "se tomaron la tarea de consumir bebidas alcohólicas", reportó la Policía.



Respecto a la ley 1386, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) dice que pretende "imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil" . "El propósito de la misma es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico", añadió.



QUÉ PASA EN POTOSÍ

En el suroeste del país, en las protestas en Potosí, murió un campesino aunque su cuerpo no presenta signos de violencia y los informes apuntan a que podría haberse asfixiado con un bolo de coca que masticaba durante los enfrentamientos con el grupo de los cívicos.

Luego de que se lamentaran heridos, el dirigente cívico Juan Carlos Manuel responsabilizó al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por alentar a la violencia y denunció el traslado de campesinos a cambio de alcohol o dinero , reportó La Razón.

"Esta gente del área rural son trajinados de esa forma, con alcohol, con algunos pesos que vienen, con ají de fideo, tenemos que lamentar el fallecido, ha sido por atragantamiento de coca ", apuntó el dirigente cívico.

De todas formas, tras conocerse el deceso, el presidente y el vicepresidente, David Choquehuanca, suspendieron una visita a la ciudad de Potosí y Mamani suspendió la conmemoración prevista para hoy de los 211 años de la independencia de Potosí.

inversión extranjera

En cuanto al aumento de IED en Bolivia, Arce lo remitió a una "mayor confianza de los inversores extranjeros para desarrollar sus proyectos en territorio boliviano" y detalló que los principales receptores de la IED son el sector petrolero y el gasífero, con más de u$s 187,8 millones, seguidos de minería y canteras, con u$s 157,8 millones y la industria manufacturera con u$s 98,6 millones.

Arce explicó que en 2020 la imagen del país estaba "deteriorada", producto de la actuación del gobierno de facto que estableció Jeanine Áñez entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. En consecuencia, dijo, la IED cayó "al nivel más bajo" de los últimos años y llegó a un monto de apenas u$s 162 millones.