Bolivia: Evo Morales anunció que será candidato para 2025

El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó que será candidato para la presidencia en las elecciones de 2025 y buscará volver al mando del país que gobernó por 14 años.

"Hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos (...) para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia", anunció Morales.



"Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro, la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio", sostuvo Morales, quien ya gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, en su programa en la radio local Kawsachun Coca.



El anuncio de Evo Morales

Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo...

Evo Morales apuntó contra Luis Arce, actual presidente de Bolivia y ministro de Economía durante 2006 y 2019: "Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS (Movimiento al Socialismo, el partido fundado por él) y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente", justificó Morales.

"No nos vamos a rendir y vamos a estar en esta dura batalla democrática, ahora a construir propuestas, tengo reunión con empresarios, saludo que vengan propuestas, hay que construir la agenda post-bicentenario", sostuvo Morales.



Morales regresó a Bolivia en 2020 tras un año en el exilio luego de renunciar a su cargo en medio de una crisis institucional. El expresidente había sido elegido por cuarta vez consecutiva, pero la elección concluyó con una oleada de acusaciones por fraude y la dimisión de Morales.

De esta forma, Morales se convirtió en el primer político de Bolivia en anunciar su candidatura para las elecciones de octubre de 2025.

El Movimiento al Socialismo (MAS), su partido, tiene previsto para la próxima semana realizar un congreso para armar una directa para organizar unas primarias y elegir los candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Igualmente, la postulación de Morales es una incógnita. La Carta Magna indica que el periodo presidencial es de cinco años y que la reelección es por una sola vez de manera continua. Quien se encargará de resolver si Morales puede ser candidato de manera oficial es el Tribunal Constitucional.