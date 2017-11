Venezuela declaró otro default parcial y complica la renegociación de su deuda

Venezuela fue declarada este miércoles nuevamente en default parcial por Standar & Poor’s, esta vez por el impago de dos bonos soberanos, complicando aún más una posible renegociación de su deuda externa.

“No realizó el pago de 237 millones de dólares sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026”, cuyo período de gracia de 30 días venció el martes, subrayó la agencia en un comunicado.

S&P Global Ratings mantiene en “perspectiva negativa” la situación de pago de Venezuela, con reservas internacionales de apenas u$s 9700 millones.

“El Gobierno podría incurrir en nuevos impagos o apelar a un canje de deuda, lo que equivaldría al default, en los próximos tres meses”, advirtió la calificadora.

Venezuela tiene reservas internacionales por apenas u$s 9700 millones

“El tema tiende a agravarse, pues ya son varios los instrumentos que han entrado en mora. El gobierno debe aclarar rápidamente si es un tema operativo o de caja. La falta de un pronunciamiento genera incertidumbre”, afirmó el consultor César Aristimuño, experto en deuda, en declaraciones a la agencia AFP.

S&P cree que el default pleno podría llegar este año

S&P y Fitch ya habían declarado esta semana a Venezuela y a su petrolera estatal PDVSA en default parcial, por el retraso de varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.

Los títulos de la petrolera representan 30% de la deuda externa venezolana, estimada en unos u$s 150.000 millones, que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.

PDVSA -sostén de la deprimida economía de Venezuela, que aporta 96% de las divisas- también fue declarada el 16 de noviembre en default por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) -que reúne a acreedores-, por tres retrasos en sus pagos, lo que activa el proceso de pago de seguros.

El tiempo se acorta

Aristimuño opina que las posibilidades de renegociación dependen de que haya una propuesta clara por parte del gobierno.

El Gobierno de Venezuela dice ser víctima de una "persecución financiera".

Las agencias calificadoras y analistas opinan además que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a Venezuela y varios de sus funcionares complicarán -junto con los retrasos en los pagos- una negociación. “Las sanciones (...) resultarán en una larga y difícil negociación con los acreedores”, afirmó S&P.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien sostiene que Venezuela es “un buen pagador”, insistió este miércoles en que Venezuela es “blanco de una persecución” financiera.

PDVSA y Citgo

Venezuela debe cancelar unos u$s 1400 millones en lo que resta del año y unos u$s 8000 millones en 2018. Si no cumple con sus obligaciones, la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y otros activos podrían ser embargados como parte de un proceso de litigios a los que se expondría, según Eurasia Group y otros centros de análisis.

Hoy debilitada, PDVSA llegó a ser una de las cinco mayores petroleras del mundo

El martes, las autoridades venezolanas detuvieron por presunta corrupción al presidente y a cinco vicepresidentes de Citgo, por haber puesto en garantía a esa empresa en la renegociación de deudas, bajo condiciones “leoninas”.

Especialistas petroleros como José Toro Hardy plantean que detrás de ello habría “una maniobra para desconocer esa garantía ante el default”. Aristumuño desestima esa posibilidad y sostiene que el Gobierno no puede excusarse ante los acreedores alegando una mala actuación de la junta directiva de Citgo.

La corrupción, una producción en caída libre -1,9 millones de barriles diarios (mbd), frente a 2,27 mbd de 2016- y el uso de PDVSA como un banco para financiar el gasto social, debilitaron a la compañía, que llegó a ser una de las cinco mayores del mundo. “Lo que m s afecta es la caída de la producción de petróleo, que no le ha permitido beneficiarse de la recuperación de los precios”, evaluó Aristimuño.

