Premio Nobel de Medicina 2020 a los descubridores del virus de la hepatitis C

Los científicos Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice ganaron el premio Nobel de Medicina de 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, según anunció hoy el jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo, responsable del galardón. El premio consta de 10 millones de coronas suecas, unos 950.000 euros. Desde 1901, 222 investigadores son reconocidos con el Nobel de Medicina, el 95% de ellos, hombres.

Los bioquímicos estadounidenses Pamela Bjorkman y Jack Strominger también estaban entre los favoritos para recibir el galardón este año, según la quiniela elaborada por la empresa especializada Clarivate Analytics. Bjorkman y Strominger determinaron desde la década de 1980 la estructura y la función de las proteínas del llamado complejo mayor de histocompatibilidad, una información esencial para desarrollar nuevos fármacos y vacunas.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS