Los medicamentos para bajar de peso pasaron de ser una tendencia médica a convertirse en una elemento bursátil. Un ejemplo de ello es Eli Lilly, empresa farmacéutica, que vive un rally impulsado por el boom de los medicamentos para bajar de peso y otros cambios que están reacomodando el tablero del sector salud.

Analistas de Monex y Banamex señalan que varias emisoras del segmento siguen ofreciendo potencial “interesante”, sobre todo para quienes quieren subirse a esta ola que mezcla innovación, regulación y un mercado que busca adelgazar.

Según Roberto Solano, gerente de análisis en Monex, la segunda administración de Donald Trump trajo ajustes clave en el sector, desde reglas de precios hasta nuevas disposiciones para vacunas. Y esos movimientos han sido suficientes para que los inversionistas volteen a ver a los jugadores fuertes.

Los números son claros: dentro del SIC de la Bolsa Mexicana, destacan empresas que han encendido las pantallas este año y que acumulan retornos superiores a 40% como CVS Health (+77.9%), HCA Healthcare (+71.5%) y Johnson & Johnson (+43.5%). Un combo que muestra que, más allá del ruido político, el sector sigue corriendo.

Eli Lilly presume un avance de 30.86% en la NYSE, mientras Amgen —otro peso pesado en biotecnología— suma 26.57%, de acuerdo con Investing. En conjunto, el sector salud lleva un retorno cercano al 12.2%, pero varias empresas sorprendieron con reportes que rebasaron expectativas en la segunda mitad de 2025.

Este año quedará marcado como el periodo en que Eli Lilly alcanzó la valuación del billón de dólares, impulsada por la demanda de su estrella farmacéutica para bajar de peso. Los inversionistas no solo reconocen el alza, parece que ahora la quieren en el portafolio.

Esta empresa es la fabricante de Zepbound, un medicamento inyectable aprobado para el control de peso crónico en adultos con obesidad o sobrepeso. Su principio activo es la tirzepatida, que también se comercializa bajo el nombre de Mounjaro para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Lo que busca el mercado

El apetito de los inversionistas está en los avances sobre obesidad, diabetes, cardiovascular, inmunología y enfermedades como Alzheimer o Párkinson. Solano reconoce que el optimismo es moderado, pero advierte que la integración de inteligencia artificial en monitoreo médico abre un terreno donde varias compañías pueden crecer.

Monex ve tres nombres con mejor potencial dentro del mercado global: Baxter, Amgen y Eli Lilly.

“Esperamos un crecimiento promedio de utilidades del 9.5% en el sector, en línea con la última década pre-Covid. En el S&P, eso lo coloca en el sexto lugar por crecimiento, ligeramente abajo del promedio del índice (11%)”, señalaron.

No todo es miel sobre hojuelas

En el radar del sector siguen latentes los riesgos:

los nuevos aranceles impulsados por Trump,

presiones para reducir precios ,

menor coordinación internacional tras la salida de Estados Unidos de la OMS,

recortes que pueden frenar el monitoreo de padecimientos, y

una posible reconfiguración entre multinacionales.