Internacionales Viernes 09 de Octubre de 2020

Pepe Mujica minimizó la migración de argentinos a Uruguay: “Es más espamento que realidad”

El ex presidente uruguayo sostuvo que “han hecho una campaña para que se muden algunos ricachones de allá para acá y no ha caído bien en la Argentina. No favorece a la relación en un momento en que la Argentina tiene dificultades“.