Nueva Zelanda venía invicta pero dos turistas acabaron con el cero coronavirus

Fue un duro revés para Nueva Zelanda, que hace 10 días se había declarado libre de coronavirus: dos turistas británicas no hicieron la cuarentena completa y dieron positivo de Covid-19, al tiempo que las autoridades identificaron que tuvieron contacto cercano con 320 personas, como los pasajeros del mismo vuelo y residentes del hotel donde hicieron sólo seis días de aislamiento.

"No hay excusas", sentenció la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, en rueda de prensa. "Este caso representa una falla inaceptable del sistema. Nunca debería haber sucedido, y nunca deberá repetirse".

Ardern explicó que quienes ingresen al país tendrán que someterse dos veces al test de coronavirus y ya no se otorgarán permisos para abandonar la cuarentena obligatoria, tras conocerse que estas dos ciudadanas británicas tan solo cumplieron seis días de confinamiento para poder a su padre moribundo en el hospital.



Ardern dijo que ambas mujeres están ya en aislamiento con su padre e insistió en que ambas "no han hecho nada malo", porque "no es su culpa que el sistema haya fallado". El director general de Salud, Ashley Bloomfield, reconoció que como máximo responsable asume las consecuencias del error y garantizó que no volverá a suceder.

"En este caso, estas personas deberían haber sido evaluadas antes de abandonar la instalación de aislamiento administrada. Asumo la responsabilidad de garantizar que esto no vuelva a suceder", explicó.

Al menos hasta ahora, el Ministerio de Salud reportó que de las 320 personas identificadas que tuvieron contacto cercano con las dos mujeres, dieron negativo en la prueba de Covid-19.

Wellington - Xinhua

El 8 de junio, Nueva Zelanda anunció que no había casos activos registrados de COVID-19 en el país, después de que la última paciente, una mujer de Auckland, no mostrara síntomas de la enfermedad en 48 horas. Hacía 17 días desde que se había informado del último caso en Nueva Zelanda, donde se confirmaron 1506 positivos y 22 muertes.

Ambas británicas habían volado de Reino Unido a Brisbane, con escala en Doha, llegaron a Auckland y de ahí siguieron a Wellington. A ese último viaje lo hicieron el 13 de junio en un vehículo privado. En Wellington sólo tuvieron contacto con su pariente y, según Bloomfield, tomaron recaudos para no poner a nadie en riesgo. "En este caso, las mujeres han hecho todo lo que se les ha pedido", aclaró.