Infectados en matadero alemán superan los 1300 y China deja de comprarle carne

Las autoridades del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia seguían rechazando hoy declarar una nueva cuarentena pese a que siguió subiendo la cantidad de infectados de coronavirus por el brote que se detectó en un matadero la semana pasada, y que en cuestión de días subió a 1331.

Hasta hoy, en toda Alemania se registraron 189.822 positivos por Covid-19 y 8882 muertos, y la tasa de reproducción del coronavirus se disparó a 2,88 desde 1,79 el sábado, lo que muestra que las infecciones están en aumento por encima del nivel necesario para contener la enfermedad a largo plazo. Eso conlleva la posibilidad de que se vuelvan a aplicar restricciones a la actividad en la mayor economía europea.

Tras una visita al matadero, el primer ministro de ese estado, Armin Laschet, dijo que no ve aún motivo para declarar un nuevo estado de cuarentena si bien quedan pendientes de analizar 250 pruebas de las más de 6100 efectuadas a los trabajadores.

Dijo que si bien existe "un enorme riesgo por la pandemia, el brote no representa un salto cualitativo en la amenaza" a la que actualmente se enfrentan los ciudadanos del estado, uno de los más golpeados por la pandemia, con 40.921 casos y 1663 fallecidos.

Laschet también fue uno de los líderes alemanes que presionó con más fuerza para que se relajaran las medidas de cuidado contra la propagación de la enfermedad.

El miércoles pasado, la ciudad de Gütersloh -donde está el matadero- decretó el cierre de escuelas y guarderías tras el brote, en vistas de que muchos de los trabajadores viven en edificios comunales y otro gran porcentaje tiene hijos en edad escolar, lo cual fue una medida celebrada por la canciller Angela Merkel.

"Esta es la estrategia que planteamos para que el virus no se extienda más: estar preparados para reaccionar siempre, porque podemos tener un evento infeccioso incontrolado en cualquier momento", declaró Merkel, tras una reunión con jefes de distritos.

Pero China suspendió importaciones de carne

De otra parte, la aduana de China dijo que suspendió las importaciones de carne de cerdo de la empresa alemana Toennies Group, donde se produjo el brote en el matadero. La suspensión, que comenzó el miércoles pasado, bloquea los productos importados de los mataderos, plantas de corte y almacenes de refrigeración de Toennies Group, anunció la Administración General de Aduanas.

Hoy también la Administración General de Aduanas china suspendió las importaciones de productos de carne aviar de una planta perteneciente a la procesadora estadounidense Tyson Inc, que confirmó un foco de coronavirus en la planta en Arkansas. Tyson Inc apuntó que "no hay evidencia" de la Organización Mundial de la Salud ni otros organismos "que respalde la transmisión de COVID-19 asociada con alimentos".