Guaidó se embandera con la ayuda humanitaria que Maduro tilda de limosna

Tras asegurarse el reconocimiento de decenas de países como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó impulsó hoy al Parlamento a lograr otro objetivo: garantizar que la ayuda humanitaria internacional le llegue pronto al pueblo venezolano.

El presidente encargado, Juan Guaidó

El Parlamento o Asamblea Nacional, mayoritariamente opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro, está coordinando el ingreso al país del primer lote de ayuda humanitaria pese a que el jefe de Estado aseguró que no lo permitirá.

El Parlamento evaluó el actual proceso de acopio de medicinas y alimentos que EE.UU. empezó a enviar a una localidad limítrofe en Colombia, para hacerlos llegar a la vecina Venezuela.

“Quieren mandar dos camioncitos con cuatro peroles (cacerolas). Venezuela no tiene que mendigar a nadie. Si quieren ayudar que cesen el bloqueo y las sanciones”, dijo Maduro y aclaró que no permitirá que “humillen" al país con el “show de la ayuda humanitaria".

“Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado invasor. A esta tierra no la toca nadie”, sentenció Maduro, quien considera que el ingreso de ayuda humanitaria en el contexto actual sería el inicio de una intervención militar de EE.UU.

Estados Unidos, que no descarta una acción armada en Venezuela, ofreció una ayuda inicial de u$s 20 millones y Canadá otros u$s 40 millones, una “limosna”, según el gobierno venezolano.

"La ayuda humanitaria no es una limosna. Es una necesidad urgente en nuestro país, de cientos de miles de venezolanos que no tienen alimentos, ni medicinas", respondió Guaidó y pidió a quienes resguardan las fronteras desacatar órdenes que busquen afectar el ingreso de estos productos.

Frenan transferencia de cuentas a Uruguay

En otro orden, la oposición dijo que logró detener una transferencia de u$s 1200 millones de cuentas de la República que están en Portugal a Uruguay. El diputado Carlos Paparoni dijo que fue detenida la operación de traspaso de fondos desde el Novo Banco de Portugal a la filial uruguaya del Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes) y al Banco República, también en Uruguay.

El lunes el embajador venezolano en Lisboa, Lucas Rincón, y un funcionario de la estatal petrolera PDVSA, Iván Orellana, "intentaron hacer movimientos financieros de activos del Estado venezolano que se encuentran en el Novo Banco de Portugal", agregó Paparoni y aclaró: "dicha transacción se pudo detener".

Donaciones de capital venezolano en el exterior

En cuanto a la ayuda humanitaria, Guaidó explicó que el primer lote proviene de donaciones hechas por empresas con capital venezolano en el extranjero, del gobierno colombiano y de la Administración de EE.UU., en tanto que falta canalizar otros ofrecimientos como los hechos recientemente por los gobiernos de Canadá y Alemania.

Juan Guaido

Maduro acusa a Washington -con el que rompió nexos diplomáticos- de usar a Guaidó como “títere” para derrocarlo y apropiarse del petróleo venezolano, y a los países europeos de apoyar esos “planes golpistas”.

Bloomberg - Marcha pro-Maduro en Caracas a fin de enero

El diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitario, indicó que los centros de acopio de las ayudas estarán en puntos fronterizos que Venezuela comparte con Colombia y Brasil y un tercer lugar que será anunciado en los próximos días. "El único estorbo para el ingreso de ayuda humanitaria es Nicolás Maduro en el poder", agregó.

Allegados de Guaidó indicaron que ahora que tiene el apoyo europeo, le solicitará a la UE la protección de cuentas y activos venezolanos, como hizo EE.UU., que embargará la compra de petróleo venezolano a partir del 28 de abril.

El lunes, luego de que expirara un ultimátum europeo dado a Maduro para que convocara elecciones presidenciales, una veintena de países europeos reconocieron a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, que así se sumaron al apoyo explícito de EE.UU., Canadá y 12 países latinoamericanos.