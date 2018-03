Descubren cuentas off shore en paraísos fiscales de personalidades de todo el mundo

Los grandes medios del mundo califican a la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y otras 100 organizaciones de noticias de todo el mundo como una bomba a punto de estallar. Aunque aún no se conocen todos los detalles, lo que se rebeló alcanza para decir que la comunidad internacional se encuentra ante la más grande red de ocultamiento de activos de la que hasta ahora se tenga noticias.

Lo impactante, además, es que figuran involucradas muchas de las personas más importantes del planeta.

Los documentos llegaron desde una firma especializada radicada en Panamá llamada Mossack Fonseca, que tiene sucursales en Londres, Beijing, Miami, Zurich, entre otros. Es la mayor filtración de información privilegiada en la historia, que cuenta con más de 11,5 millones de documentos en 2,6 terabytes de información.

Hasta ahora inculpa entre otros a, al menos, doce líderes mundiales e involucra de forma indirecta a un gran número de jefes o ex jefes de Estado.

Uno de los máximos implicados es el presidente ruso Vladimir Putin que contaría con u$s 2.000 millones en sociedades off shore secretas.

Si bien los textos no lo nombran directamente, figura uno de los allegados al mandatario Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y que le presentó a su esposa y es padrino de su hija mayor, según contó el periódico inglés The Guardian, que tuvo acceso a los datos.

Los documentos rebelan también nuevas cuentas de una centena de involucrados en los escándalos de corrupción de Brasil "Petrolao y Lavajato". Entre ellos figuran las empresas Odebrecht, Mendes Júnior, Schahin, Queiroz Galvão, Feffer (controladora del grupo Suzano) y Walter Faria, del Grupo Petrópolis".

También hay pistas firmes sobre los casos de sobornos en la FIFA. Michel Platini, ex jugador y miembro del comité ejecutivo de la entidad futbolística y los dirigentes uruguayos Juan Pedro Damiani y Eugenio Figueredo. El segundo, que fue ex vicepresidente de la FIFA y ex presidente de Conmebol fue detenido en Zúrich en la operación que destapó el conocido como "Fifa Gate":

Hasta ahora se descubrieron actividades ilícitas de 128 políticos y funcionarios públicos con la anuencia de grandes firmas de abogados y los más grandes bancos del mundo.

Entre los involucrados de primera línea figuran el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davio Gunnlaugsson, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, además del presidente argentino Mauricio Macri.

En la lista están también Bidzina Ivanishvili (ex primer ministro de Georgia), Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak), Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania), Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (ex primer ministro de Qatar), Hamas bin Khalifa Al Thani (ex emir de Qatar), Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán), Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania).

Además figuran allegados al presidente sirio Bashar Al Assad, al ex presidente de Egipto Hosni Mubarak y el de Libia, ya fallecido, Muammar Gadafi, la hermana del rey emérito de España, Pilar de Borbón, el empresario Juan Armando Hinojosa, amigo del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el hijo del secretario general de la ONU Kofi Annan, el padre del premier de Gran Bretaña, Ian Cameron y colaboradores cercanos del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Entre las personalidades del deporte y la cultura destaca Leo Messi, pero también figuran el director de cine Pedro Almodóvar, el ex futbolista Michel Platini, el actor Jackie Chan, el e futbolista Iván Zamorano y el golfista inglés Nick Faldo.

Los documentos mencionan al menos a 15.600 empresas que querían mantener sus finanzas en secreto, incluyendo cientos creados por gigantes internacionales UBS y HSBC. La firma Mossack Fonseca es el cuarto mayor proveedor mundial de servicios offshore y trabaja para más de 300.000 empresas.

Desde el gobierno de Panamá anunciaron mediante un comunicado que "cooperarán vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar.

Los documentos abarcan 45 años de datos. Desde 1970 hasta finales de 2015. Los registros fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas de casi 80 países, en 25 idiomas distintos. Los datos incluyen mensajes de correo electrónico, hojas de cálculo financieras, pasaportes y registros corporativos que revelan secretos de los propietarios de las cuentas bancarias y empresas en 21 jurisdicciones offshore, pasando por Nevada, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.