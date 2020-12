Coronavirus en Uruguay: Lacalle Pou anunció el cierre de restaurantes a las 12 y suspensión de actividades deportivas

El gobierno de Uruguay anunció que se suspenden todas las actividades deportivas en espacios cerrados por un lapso de 18 días, informaron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo. Eso incluye los deportes de salón, como el básquetbol (este martes ya hubo partidos suspendidos), handball, fútbol sala, y los gimnasios. Asimismo, se dispuso en forma obligatoria el teletrabajo en oficinas públicas en la medida que no se comprometa la calidad esencial del servicio, y se suspendieron los actos protocolares de fin de curso de todos los centros educativos.

El presidente Luis Lacalle Pou dio una conferencia para anunciar el resto de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo ante el aumento de casos de coronavirus. "Estamos desafiando a las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos", lamentó el presidente. "De no cambiar las conductas, pasaremos del amarillo al naranja antes de fin de año", agregó.

Lacalle Pou dijo entonces que además de las medidas anunciadas para el deporte, también se cerrarán los bares, restaurantes y similares a partir de las 12 de la noche. Además, dijo que las autoridades van a "fiscalizar más" las fiestas clandestinas y las que están aprobadas con protocolo. "Y vamos a multar aquellas fiestas que no estén cumpliendo con el protocolo", dijo Lacalle Pou. La multa será de 2 Unidades Reajustables por persona ($ 2.589 o u$s 60 a valor de octubre).

Luego, el mandatario señaló que también se intensificarán los controles en los lugares de trabajo que no respeten los protocolos sanitarios, y que en caso de constatarse faltas, también se aplicarán multas. "Esta semana el Ministerio de Trabajo ha "encontrado pequeños y algunos mayores incumplimientos en un gran número de establecimientos. Las recomendaciones y obviamente no son obligatorias es a que el sector privado, dentro de lo posible, tenga un régimen de teletrabajo", aseguró.

Sobre las aglomeraciones generadas en la vía pública, el presidente dijo que ha ordenado al Ministerio del Interior y solicitado a las intendencias a que sean las desalienten. "No vamos a desestimular la presencia al aire libre; está bien que la gente pasee, pero todos sabemos que una cosa es ir a la rambla y otra cosa aglomeraciones en algunos lugares que seguramente está incidiendo en los contagios. El 18 de diciembre vamos a hacer una evaluación; esperamos haber logrado no bajar los casos, pero sino que esta segunda o tercera ola en todo el mundo no nos arrastre", dijo.

Entre las medidas, también se encuentra la exhortación a que las reuniones sociales no se extiendan más de dos horas, y que se lleven a cabo respetando las medidas de distanciamiento físico.

Sin suspensión de clases

El primer mandatario dijo que la suspensión de las clases no fue una opción analizada, ya que el año lectivo ha sido "muy complejo", y ha tenido como consecuencia la generación de una "brecha educativa". "Todos sabemos que no se aprendió lo suficiente", reconoció, y añadió entonces que era "mejor suspender los actos protocolares y que terminen los cursos de la mejor manera posible".