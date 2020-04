Coronavirus: Italia insiste con que "la normalidad llegará sólo cuando haya vacuna"

El gobierno italiano insistió hoy con que "la normalidad" en el funcionamiento del país, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, "llegará sólo cuando haya vacuna" contra la enfermedad.



"La normalidad volverá sólo cuando tengamos una vacuna", afirmó hoy el viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri, en declaraciones radiales.



"Hasta entonces, tendremos cuidado en los contactos y un sentido de responsabilidad que guiará la reapertura y la recuperación de la actividad", agregó.



Italia dispuso desde el 10 de marzo una serie de medidas para frenar el contagio de covid-19 que incluyen, por el momento, la suspensión de clases y el cierre de toda industria "no esencial", que permanecerá vigente hasta por lo menos el 13 de abril.



De todos modos, las autoridades han planteado que, apenas los datos confirmen que el país inició un descenso en los contagios diarios, algo que se supone que ya comenzó a ocurrir, comenzará una "fase de convivencia" con el virus, que podría derivar en la reapertura parcial de algunas actividades.



Sin embargo, en los últimos días, varios funcionarios plantearon la idea de que, más allá del descenso sostenido que registran los nuevos casos de covid-19 en lo que va de abril, una normalidad total no llegará hasta que haya una vacuna o hasta que se alcance una inmunización de masas, tiempos que proyectan que no será menor a un año.



Por el momento, más de 16.000 personas murieron en Italia y otras 130.000 resultaron infectadas por el coronavirus, aunque este lunes autoridades evidenciaron una "tendencia que conforta" en la baja de casos.