Bolivia: la Justicia anuló la prisión preventiva contra Evo, imputado por terrorismo

La Justicia de Bolivia anuló este lunes la orden de arresto contra Evo Morales por "observarse la vulneración de su derecho a la defensa". En julio, el expresidente había sido imputado por terrorismo y financiamiento al terrorismo, acusado de organizar los bloqueos durante las manifestaciones que se sucedieron a las elecciones del 20 de octubre de 2019.

"En esta acción de libertad a nombre del expresidente Evo Morales, en el análisis de antecedentes, el juez vio la vulneración de sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente", explicó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino. No obstante, la Fiscalía advirtió que seguirá adelante sus investigaciones sobre Morales. Este martes estaba prevista una audiencia judicial contra Morales pero su defensa manifestó que no habían sido notificados formalmente.

En noviembre pasado, el gobierno interino de Jeanine Áñez difundió un video en el que se lo veía a Faustino Yucra, un dirigente cocalero del Movimiento al Socialismo (MAS), hablando en su celular aparentemente con Morales, unos días después de su salida del gobierno. La persona, que el gobierno interino identificó como Evo, dice: “Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Son las mismas cosas de cuando me han expulsado del congreso en 2002. Lo mismo Cochambamba, La Paz, bloquearon. Y ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo. Hasta ganar hermano ¿ya?”. Y agregó: “Desde ahora va a ser combate, combate, combate (…) Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura”.

Días atrás, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, había dicho en una entrevista con Reuters que “no se sigue el debido proceso en varios casos que él [Evo] tiene" y se lamentó de que “la derecha ha judicializado la política", aunque se negó a opinar puntualmente sobre las causas.

Por otra parte, en entrevista con la agencia AFP, el expresidente dijo que está invitado a la ceremonia de posesión de Arce pero todavía no está definida su asistencia: "Hay compañeros que me piden que vaya a la posesión y estoy muy agradecido. El hermano Alberto Fernández, tan solidario, tan humano, me ha ofrecido llevarme a Bolivia. Tengo invitación [a la ceremonia de posesión]. Todavía los movimientos sociales están debatiendo. Van a decidir ellos", afirmó.

"La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia está reunida, consultando cuándo vuelvo. Me piden que yo vuelva el día 11 de noviembre, porque yo salí un 11 de noviembre. Es muy simbólico. Pero repito, no está definido, ellos decidirán", agregó.