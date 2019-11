Bolivia: con nuevo gabinete, Añez advirtió que Evo no puede ser candidato en las elecciones

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, ratificó que llamará a elecciones –aunque todavía no dio detalles sobre posibles fechas– y fue categórica al advertirle al Movimiento al Socialismo (MAS) que “vayan buscando candidato” porque “Evo y Álvaro [García Linera] no están habilitados para un cuarto mandato".

Añez –quien además de contar con el reconocimiento de la Unión Europea y Estados Unidos ayer sumó, sorpresivamente, la confirmación de Rusia– anunció, además, que planea iniciar una auditoría de los 13 años de gestión de Evo como presidente de Bolivia. Las declaraciones reavivaron la división en un país que –según reveló la Fiscalía General del Estado– cuenta ya con siete muertos desde el inicio del conflicto en octubre.

En su segundo día como presidenta interina, Añez reemplazó a once ministros del gabinete (incluidas áreas claves como Relaciones Exteriores, Gobierno, Defensa, Economía y Justicia) y nombró a Rodolfo Montero como nuevo comandante de la policía boliviana tras la renuncia de Yuri Calderón, uno de los que le había sugerido a Evo que renuncie.

Mientras tanto los partidarios de Morales, comienzan a rearmarse en un intento por retomar el protagonismo político. Luego de la reaparición en escena de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, los legisladores del MAS eligieron a Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados. Además, los gobernadores masistas de Beni, Chuquisaca, Oruro y Potosí, así como los alcaldes de Sucre, Potosí, Oruro, Warnes, Riberalta y Cabezas, decidieron retractarse de sus renunciar y volver a sus funciones.

Por su parte Carlos Mesa –expresidente y principal rival de Evo en los comicios de octubre pasado–, ratificó su candidatura para las nuevas elecciones. Si bien apoyó la presidencia interina de Añez, le recordó que ella debe garantizar “absoluta neutralidad”, y le advirtió que el gobierno no puede tener inclinación por ninguna fuerza política ya que “su objetivo es la convocatoria a nuevas elecciones”.

En la misma línea que Añez, Mesa dijo que “El señor Evo Morales no puede ni debe volver, eso es simplemente inaceptable (...) No hay ninguna oportunidad legal para que Evo y García Linera puedan ser nuevamente candidatos” y le pidió a México que no le permita a Evo seguir haciendo comentarios sobre la situación en Bolivia: "Uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase".

Desde México, sin embargo, Evo no deja de hacer declaraciones. En un tuit, le agradeció al Secretario General de la ONU por “nombrar al diplomático Jean Arnault como su enviado especial para dialogar con todas las partes y encontrar soluciones a los conflictos causados por el rompimiento del orden constitucional en Bolivia”. Desde el organismo, por otra parte, manifestaron su preocupación por la situación y dijeron que su objetivo es "apoyar los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis, incluyendo a través de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles".