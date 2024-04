Google trabaja en la creación de un chatbot que da "consejos de vida" con inteligencia artificial: cómo funcionará

Google está trabajando para lanzar un chatbot de Inteligencia Artificial con la particular característica de ofrecer "consejos de vida", según informes obtenidos por The New York Times.



Diferentes empresas crearon diferentes chatbots con un enfoque en la gestión de sus usuarios o clientes y una función similar a la de un asistente virtual, facilitando la experiencia. La empresa estadounidense busca un chatbot revolucionario con IA para insertarlo en el mercado .

Es innovación radica en la fusión entre Google DeepMind y el equipo de IA Brain, una sinergia que promete desbloquear todo el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito de la asesoría personal .

Que funciones tendrá el chatbot

Se espera que el chatbot ofrezca hasta 21 categorías distintas de consejos, abarcando tanto aspectos personales como profesionales de la vida , proporcione orientación en áreas diversas, desde el progreso en actividades deportivas hasta la gestión financiera , entre otros.

Esta IA no solo ofrecerá recomendaciones estándar, sino que también brindará especificaciones personalizadas para cada usuario. Sin embargo, este proyecto enfrenta cuestiones éticas y prácticas que requieren una evaluación cuidadosa .

Google reunió a más de 100 expertos en diversos campos para enriquecer las respuestas del chatbot, mientras un equipo dedicado se encarga de evaluar constantemente su desempeño.

Puede que no sea para todos los usuarios debido a las implicaciones casi de ciencia ficción que supone su uso, pero es sin duda un avance de cara a un futuro en el que la Inteligencia Artificial esté todavía más presente en todos los dispositivos y equipos.