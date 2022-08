Son los favoritos de Galperin y su empresa ahora levantó u$s 1,7 millones: qué hacen

Para algunas empresas, la pandemia tuvo un efecto positivo en sus negocios. La empresa Treggo, una plataforma que ofrece envíos urbanos inmediatos, es una de ellas.Ofrece una de las soluciones logísticas preferidas entre los vendedores de Mercado Libre para entregar paquetes. Por ejemplo, La empresa quintuplicó su operación en cuarentena y experimentó un aumento en la demanda del 455% en diciembre de 2021.

El modelo de negocios de la startup se basa en cobrar una comisión por cada envío realizado y ofrecen servicios a emprendedores, e-commerce, pymes argentinas, comerciantes y restaurantes.

La aplicación funciona con algoritmos inteligentes de ruteo y geolocalización -al estilo Uber- para mejorar la experiencia de los mensajeros y de clientes como Google, Farmacity, Megatone, Billabong, Havanna, entre otros.



Recientemente, levantó una ronda de inversión por US$ 1,7 millones , y con esta nueva inyección de capital busca seguir creciendo en los países donde ya tiene operaciones. En total, la empresa lleva recaudado US$ 2,8 millones. La inyección de capital provino de Newtown Partners, Verve Capital, Latin Leap, Bluewatch Ventures, Kube VC y de inversores ángeles. Actualmente, la empresa trabaja con 378 clientes mensuales, entre los que se encuentran grandes de la talla de Mercado Libre, entregó 1.8 millones de pedidos en los últimos 12 meses, moviendo una medida de 220 mil paquetes al me s.