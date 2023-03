El creador de ChatGPT confesó sus temores: cuáles son

El cofundador de OpenAI y creador de ChatGPT, Sam Altman, generó un servicio que dio un paso al frente a nivel global para la tecnología. Con la llegada de GPT, los usuarios encontraron una herramienta gratuita para resolver dudas y que funciona como acompañamiento para tareas diarias. Aunque la visión a futuro del CEO transmitió ciertas dudas .



En los últimos meses la aplicación atrajo a más de 100 millones de usuarios, rompiendo récords entre las distintas plataformas de internet. El Bot desarrollado y entrenado por el machine learning ya lleva tres actualizaciones ( GPT-3, GPT-3.5 Y GPT-4 ).

Sam Altman reconoció en una entrevista con ABC News, el potencial de la inteligencia artificial, pero también hizo autocrítica en él: " Debemos tener cuidado y al mismo tiempo entender que no sirve tenerlo todo en un laboratorio. Es un producto que debemos difundir y que haga contacto con la realidad y tener errores mientras los riesgos son bajos. Habiendo dicho eso, creo que la gente debería estar feliz de que estemos algo asustados de esto. Si pudiera decir que no me asusta, no deberías confiar en mi ".



Aunque, el creador se mantiene activo en su cuenta de Twitter en dónde hace reflexiones acerca de lo que puede llegar a hacer con GPT, como también críticas a la plataforma.



Por otro lado, Altman también habló acerca de la nueva versión, GPT-4, y advirtió que " ahora que han mejorado su capacidad para programación, podría utilizarse para realizar ciberataques más agresivos ".



Mientras que OpenAI en su página web informó que " pasamos 6 meses haciendo que GPT-4 sea más seguro y más alineado. GPT-4 tiene un 82 % menos de probabilidades de responder a solicitudes de contenido no permitido y un 40 % más de probabilidades de producir respuestas fácticas que GPT-3.5 en nuestras evaluaciones internas ".



El empresario conoce bien su producto y sus deficiencias, y remarcó que una de sus debilidades son las "fake news":



" Seguro que haremos correcciones al mismo tiempo que ocurren estos hechos negativos. Ahora que los riesgos son bajos, estamos aprendiendo lo más que podemos y estableciendo una constante retroalimentación para mejorar el sistema para evitar los escenarios más peligrosos ".



Además, el ChatGPT-4 fue puesto a prueba con los exámenes de ingreso a las universidades de Estados Unidos, y el resultado fue por encima de las expectativas, aprobando así con más del 80% en su mayoría.



El examen de la barra uniforme (obligatorio para ser abogado en Estados Unidos), tiene una cantidad de 400 consignas, el puntaje mínimo requerido para aprobar depende del estado, pero se necesita entre 260 a 280 respuestas correctas. Y el ChatGPT-4 - la nueva versión - respondió de forma correcta 298, aprobando el examen.



Asimismo, Altman en relación al sistema educativo consideró que " podríamos tener una herramienta educativa personalizada o un dispositivo médico ideal para cada persona ".



De todos modos, Altman concluyó con preocupación que " a lo largo de las generaciones, la humanidad ha probado que puede adaptarse a los cambios tecnológicos (...) Pero si estos cambios pasan en menos de 10 años, eso sí me preocuparía ".