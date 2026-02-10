En un mundo donde cada clic deja un rastro digital, una VPN (Red Privada Virtual) se convierte en una herramienta clave para navegar con privacidad y seguridad. Esta solución oculta la identidad en internet y protege los datos de miradas indiscretas, entre otras funciones importantes. Una VPN crea un “túnel” encriptado entre el dispositivo y un servidor remoto, disfrazando la dirección IP real —ese código único que revela la ubicación y la identidad— con otra falsa. Sirve principalmente para anonimato: evita que el proveedor de internet (ISP), hackers o anunciantes vean qué sitios se visitan, qué se descarga o qué se escribe. Entre sus usos clave se encuentran la protección en redes Wi-Fi públicas (como en cafés o aeropuertos), donde los riesgos de robo de datos son altos; la elusión de bloqueos geográficos para ver Netflix de otros países o acceder a sitios censurados; y la prevención del rastreo publicitario que personaliza anuncios invasivos. La conexión normal se asemeja a una carta postal: cualquiera por el camino puede leerla. Una VPN la mete en un sobre sellado con cifrado AES-256, el mismo que usan los bancos. El proceso es automático, dura milisegundos y solo baja un poco la velocidad si se eligen servidores lejanos. En Argentina, con regulaciones crecientes sobre datos, resulta clave para streaming o banca online. En algunas cuestiones se debe tener precaución. Una VPN gratuita puede vender datos o ser lenta; las premium cuestan u$s 3 y u$s 10 al mes. Además, una VPN no oculta todo (por ejemplo, el ISP ve que se usa VPN, pero no el contenido). Y no reemplaza a un antivirus. Se recomienda elegir proveedores con “no-logs” (sin registros), kill-switch (corta internet si falla la VPN) y soporte P2P para torrents. Proveedores como NordVPN, Surfshark o ExpressVPN destacan por ser rápidos, seguros y contar con apps para PC, celular y Smart TV. Se instala la app, se elige servidor (cerca para velocidad, lejos para anonimato), se conecta y listo. Pruebas gratuitas abundan. A fin de cuentas, hay que tener en cuenta que una VPN no hace 100% invisible, pero multiplica la seguridad x10. Se activa siempre en Wi-Fi público y para streaming. En 2026, con ciberataques en alza, se presenta como un recurso esencial, como el cinturón de seguridad digital.