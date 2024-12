Nadie lo hubiese creído hace 30 años cuando la ciudad de Dubái comenzaba a dar sus primeros pasos en la arena emprendedora. Entonces había allí justamente lo que abunda en la zona: arena. Sin embargo, hoy, en pleno desierto, se erige una ciudad tecnológica con tintes occidentales que encabeza los rankings de lugares para hacer nuevos negocios.

Lo lograron en poco tiempo: la ciudad actualmente concentra 88% de esta clase de empresas emergentes en todo Emiratos Árabes Unidos (EAU), unas 1100, según el último informe de la consultora StartupLink. Las claves: una mentalidad abierta al cambio y beneficios de todo tipo pensados desde el Estado para que más startups de base tecnológica se asienten ahí. Gitex, la feria tecnológica que ya lleva 44 ediciones, reúne a más de 200.000 asistentes cada año y ya es una cita obligada de los emprendedores globales: tanto como CES, en Las Vegas, o Mobile World Congress en Barcelona.

En el World Trade Center de Dubái, un laberinto de expositores y stands se congregan cada año para explicar cómo la tecnología de vanguardia está ayudando a las empresas y los Estados a mejorar la vida de las personas de a pie. Este año, la IA fue un referente indiscutido. Es que las iniciativas de blockchain, inteligencia artificial y soluciones de assets digitales han sido fundamentales a la hora de atraer capital inversor.

Y la regulación que se da desde el Estado, "dejar hacer, dejar pasar", es un incentivo adicional: la idea de las autoridades que hablaron con El Cronista es encontrar un enfoque que proteja a la sociedad de posibles abusos pero que no deje de fomentar la innovación de forma constante, un equilibrio no siempre fácil de lograr. No es poca cosa lo que está en juego: u$s 1,3 trillones hacia 2030, según dimensiona la consultora PwC al mercado de la IA a escala global.

Dubái le dice adiós al petróleo: cambia su economía y ya es un paraíso para startups e IA. (Imagen: Gitex)

"El Gobierno está on board con las inversiones en IA. Los desafíos son regulatorios, hablo de datos y ciberseguridad más que nada. Dubái en ese sentido está con los motores prendidos y a plena marcha", dijo Sean McHugh, Senior Director de Market Assurance de Vara, la agencia reguladora de la EAU en una mesa redonda.

"Hoy, no tenemos una respuesta única de cómo regular la IA; no es lo mismo hacerlo en Medicina como en Finanzas. Dubái pone regulación, pero no aprieta. En ese sentido, se maneja más como una empresa. En 20 años la vi transformarse", agregó Jahanzeb Awan, fundador del fondo J.Awan & Partners.

Los incentivos fiscales como "dulces" para atraer la inversión

Las iniciativas de incentivos fiscales y las zonas francas también funcionan como "dulce" para que las abejas emprendedoras busquen allí su panal: son la clave para que más empresas tecnológicas internacionales elijan Dubái como hub. La ciudad no quiere depender más del petróleo -73% de su economía ya no lo hace- y las autoridades lo dicen sin tapujos: quieren ser el centro global de I+D.

El flujo de inversión extranjera directa en el ecosistema emprendedor de la EAU aumentó 35% respecto de 2023, todo logro del apoyo que ofrecen a las empresas que recién empiezan desde distintos departamentos estatales como DIFC Innovation Hub, un lugar donde ya trabajan más de 1000 startups y empresas nacientes.

El Estado va tan lejos que ya tienen su propio Ministerio de Inteligencia Artificial que comanda H.E.Omar Sultan Al Olama, una verdadera rara avis dentro de los países que consideran a la IA como tecnología de punta. "En 2017, cuando empezamos con esto, todos pensaron que era una moda. Pero nosotros vimos que había tecnología sólida ahí. Hay que pensar qué hay hacia adelante cuando llegue el día en el que dejemos de vender petróleo. La IA es fundamental en ese sentido porque es transversal a muchos sectores", le dijo a El Cronista.

Gitex, la feria tecnológica que ya lleva 44 ediciones, reúne a más de 200.000 asistentes cada año y ya es una cita obligada de los emprendedores globales: tanto como CES, en Las Vegas, o Mobile World Congress en Barcelona. (Imagen: Gitex)

Casos de éxito en el medio del desierto

Cuando se habla de los EAU se vienen a la mente varios casos de éxito de cómo la tecnología de punta se cuela en el día a día. Es que quienes puedan liderar la transición hacia un entorno 4.0 y 5.0 serán los elegidos por los consumidores para liderar sus respectivas industrias. Un casi significativo para el país es el de Careem, la startup de la gig economy que transformó el ecommerce en Dubái.

Empezaron hace 12 años compitiendo con Uber hasta que la compañía estadounidense la compró en 2020 por u$s 3100 millones y se convirtieron en una "Everything app", que resuelve desde el transporte de comida hasta la limpieza de los hogares o el transporte de caudales. Hoy ya tienen 20 servicios en su plataforma y son el primer unicornio del país.

Un uso que dan de la IA tiene que ver con la "home" dinámica que muestran a sus usuarios: el layout de lo que ofrecen cambia de comprador a comprador según sus consumos. Así, si una persona usa mucho el servicio de un restaurante en particular, lo mostrará más. También usan IA para optimizar el tiempo de entrega o para entregar promociones a ciertos clusters de usuarios.

"El cambio que se viene con la IA es más grande que el de mobile", dijeron a El Cronista desde los HQ de la plataforma, cerca de las famosas "palmeras" de la ciudad. La aerolínea de bandera Emirates -que es considerada como la "mejor aerolínea del mundo", según un estudio de Telegraph Travel que contempla más de 90 empresas alrededor del mundo- es otro ejemplo de cómo la tecnología sirve para mejorar los servicios.

El hub Innovation Majlis, abierto en 2023 en la misma ciudad de Dubái, es un ejemplo de cómo se puede usar I+D aplicado a robótica, hiperrealismo, hologramas y otras tecnologías aplicadas, como la IA. El espacio, creado para cocrear y probar conceptos de aviación nuevos para los usuarios, se vale de relaciones con universidades y ONGs.

El hub Innovation Majlis, abierto en 2023 en la misma ciudad de Dubái, es un ejemplo de cómo se puede usar I+D aplicado a robótica, hiperrealismo, hologramas y otras tecnologías aplicadas, como la IA. (Imagen: Majlis)

En su fase inicial, el hub va a tener anteojos de IA para mejorar las experiencias de los clientes en espacios de realidad aumentada y hologramas 3D que usan generative AI para elevar la experiencia de comunicación usando lenguaje natural. Tanto startups unicornio como empresas consolidadas están usando la IA para potenciar sus negocios.

Es que Dubái, otrora sinónimo de otra clase de negocios, hoy se vale por el nuevo petróleo: el talento y la tecnología.