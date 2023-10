WhatsApp en "Modo Rojo": qué es esta nueva versión de la app y por qué tenés que probarla

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en Argentina y en el mundo. Tiene muchas funciones para que su uso sea más sencillo.

Dentro de esas herramientas, existen diferentes trucos para personalizar tu aplicación. Entre ellos, durante septiembre surgió una nueva actualización que permite cambiar de color de la app. Conocé de qué se trata.

Con este truco de WhatsApp vas a poder ver la aplicación en rojo.(Foto: archivo)

WhatsApp: ¿qué es la nueva función conocida como "Modo Rojo"?

Con esta nueva función vas a poder cambiar el color de tu aplicación. Además, la nueva versión de WhatsApp Plus Rojo tendrá funciones parecidas a la actualización de WhatsApp Plus.

Entre las actualizaciones de "Modo Rojo" se encuentran las siguientes opciones: tus contactos no tienen la opción de borrar los mensajes, una vez que los hayan enviado; tampoco se podrá ver cuando estás escribiendo un mensaje.

Además, si contas con la aplicación de WhatsApp Plus Rojo, tus contactos no podrán saber cuando has visto sus estados.

¿Cómo utilizar la nueva versión de WhatsApp Modo Rojo?

Lo primero que debés hacer es crear una copia de seguridad de WhatsApp y luego eliminar la aplicación de Meta. Luego podrás descargar la aplicación de WhatsApp Plus Rojo, pero esta no se puede descargar desde la App Store o Play Store para usuarios Android.

Una vez que la descargues (existen varias páginas donde encontrar la app) deberás completar la configuración de la misma con tu número de teléfono. Una vez que culmines tu verificación podrás acceder a WhatsApp plus y aparecerá todo rojo.