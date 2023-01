Chau Netflix: acá podés ver más de 100 películas en excelente calidad y es muy barato

A partir del 8 de enero comenzarán a regir los aumentos que dispuso Netflix en sus suscripciones mensuales. Sumado a la inflación y la alta carga tributaria que implica pagar un servicio del exterior, cada vez resulta más difícil conservar un perfil en la plataforma de streaming.

Por esta razón, varios argentinos alternan entre planes más baratos o acceden a sitios no oficiales, que pueden dañar el dispositivo. Sin embargo, esto ya no será necesario debido a que Youtube cuenta con una sección para comprar y alquilar películas de todo tipo, en pesos y a un precio amigable.

Fe de vida para jubilados y pensionados ANSES en enero: banco por banco, cómo hacer el trámite para cobrar este mes



Dólar en llamas: la inversión recomendada por Ramiro Marra y los 3 instrumentos que todo ahorrista debe conocer



Películas en Youtube: cómo funciona el rival de Netflix

Si bien Youtube es mayormente conocida como la plataforma de reproducción y publicación de videos, también cuenta con una función diferencial que no todos aprovechan al máximo y que podría convertirse en un excelente plan de fin de semana.

Estamos hablando de "Youtube Movies", donde los usuarios pueden acceder a un extenso catálogo de películas, viejas y modernas, para alquilar o comprar. De cierto modo, actúa como la vieja franquicia estadounidense Blockbuster, que se especializaba en alquiler de cine y videojuegos.

El único diferencial, es que no hay una tienda física de por medio a la que haya que acudir. En cambio, es un proceso 100% virtual, que puede disfrutarse sin salir de la casa. Lo único que se requiere es tener una cuenta de Youtube.

Netflix canceló 1899 y no habrá nueva temporada del último éxito del año: ¿qué pasó?



Las grandes empresas suben Internet, cable y celulares en enero más de lo que definió el Gobierno



¿Qué películas se pueden ver en YouTube completas?

Romance, thrillers, comedias y viejas joyitas; la oferta de películas en Youtube es variada. Incluso cuenta con los estrenos más recientes. Entre ellos se destacan Top Gun: Maverick y Elvis.

Sin embargo, también hay producciones infantiles, para compartir en familia o simplemente para entretener a los chicos. Algunas de ellas son: Sonic 2 La Película, DC Liga de Supermascotas, Minions 2: Nace Un Villano y Clifford El Gran Perro Rojo.

Netflix: la serie de espionaje, sangre y conspiración que cautiva desde el primer minuto y ya se ganó a la crítica

Dólar electoral: el mercado ya define hacia dónde irá el billete si gana el oficialismo o la oposición



En cambio, para los adultos, algunas propuestas populares incluyen: Nace una Estrella, Hasta el último hombre (Doblada), Colonia, Magnolia, Me before You y Dragon: The Bruce Lee Story.

Al igual que Netflix, Youtube adopta un algoritmo para recomendar producciones que se adecuen a los gustos de cada usuario. De esta forma, en la sección "películas recomendadas para ti" podrás ver contenidos acordes a tus intereses personales.

¿Cómo buscar películas buenas en YouTube?

Para acceder a esta función, basta con ingresar a Youtube y dirigirse a la columna vertical que muestra las posibilidades que ofrece la red. Al desplazarse hacia abajo podrán ver la categoría "Explorar"; allí se encuentra la función de "Películas".

Al clickear sobre este último botón, se abrirá una nueva ventana con el catálogo completo de la plataforma. Tal como sucede en Netflix, HBO o Disney Plus, el usuario descubrirá que las opciones están categorizadas en base a su género.