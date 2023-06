Las aplicaciones truchas que todos bajaron y hay que borrar ya del celular: vacía cuentas bancarias

Siempre que aparece una nueva aplicación y es muy buscada por los usuarios, los estafadores lo aprovechan para realizar ataques y comprometer celulares y computadoras. Sobre esto, Sophos, compañía dedicada a la ciberseguridad, anunció que descubrieron aplicaciones que se hacen pasar por chatbots legítimos de ChatGPT para cobrar a los usuarios.

Los estafadores aprovechan la popularidad de la app para lanzar versiones fraudulentas y así confundir a los potenciales usuarios. Se conoce como ‘fleeceware' a este tipo de aplicaciones truchas que incentivan a los usuarios a ver publicidad o pagar por un servicio que no es legítimo.

"Están diseñados específicamente para que no se utilicen mucho después de que finalice la prueba gratuita, por lo que los usuarios eliminan la aplicación sin darse cuenta de que todavía tienen que pagar un pago mensual o semanal", dijo Sean Gallagher, investigador principal de amenazas de Sophos.

Cuáles son las apps truchas que hay que borrar sí o sí

La empresa especializada confirmó que hay al menos 4 formas en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por ChatGPT.

1. Una es Chat GBT, y se aprovecha de un nombre muy parecido a ChatGPT para mejorar la clasificación de su aplicación en Google Play o App Store.

2. OpenAI ofrece la funcionalidad básica de ChatGPT a los usuarios de forma gratuita en línea, estas aplicaciones cobraban desde $10 por mes hasta $70.00 por año.

3. La versión para iOS de Chat GBT, llamada Ask AI Assistant, cobra u$s 6 a la semana, o u$s 312 al año, después de la prueba gratuita de tres días; les dio a los desarrolladores $10.000 solo en marzo.

4. Otra aplicación llamada Genie, que anima a los usuarios a obtener una suscripción de u$s 7 semanales o u$s 70 anuales, recaudó u$s 1 millón durante el último mes.

Cabe destacar que las aplicaciones están diseñadas para no incumplir las políticas de Google y Apple en términos de servicio, por lo que no tienen estrictamente problemas de seguridad o privacidad, y por lo tanto los revisores no suelen descartarlas.

Finalmente, es importante que los usuarios busquen la opción de "darse de baja", ya que se debe tener en cuenta que si se elimina la aplicación, no se está anulando la suscripción.