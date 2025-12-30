En esta noticia

El precio del dólar oficial sube $ 10 este martes 30 de diciembre, con lo que se negocia a $ 1.485 para la venta y $ 1.435 para la compra en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue retrocede $ 5 y se opera a $ 1.525 para la venta y $ 1.505 para la compra.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Análisis.La definición clave de Juan Carlos de Pablo sobre el impacto de los dólares del colchón: “Va a venir con...”
Inocencia Fiscal.Dólares del colchón: los “cuidados” que marcan los expertos antes de ir al banco

De hecho, las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.
Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.

Dólar cripto: cuál el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este martes a $ 1.539 en el popular exchange Binance, alrededor de las 11:55 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.485) y en línea con el dólar blue ($ 1.525). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.493 y el CCL a $ 1.538.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.539 y los $ 1.565.