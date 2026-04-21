El precio del dólar oficial se mantiene estable este martes 21 de abril y se opera a $ 1.400 para la venta y $ 1.350 para la compra en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue se negocia sin cambios respecto del cierre anterior, con lo que cotiza a $ 1.410 para la venta y $ 1.390 para la compra en las cuevas de la City porteña. Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial. Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros. Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles. El dólar cripto USDT cotiza este martes a $ 1.463 en el popular exchange Binance, alrededor de las 12 hs. De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.400) y del dólar blue ($ 1.410). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.417 y el CCL a $ 1.469. Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.463 y los $ 1.500.