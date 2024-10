Chau dólar blue: cómo comprar billetes más baratos y sin restricciones desde tu celular

Mientras el dólar blue cotiza al alza, los argentinos se encuentran en la búsqueda de nuevas alternativas para adquirir billetes más baratos y 100% legales.

Justamente, las billeteras virtuales otorgan esta posibilidad a sus clientes, mediante la compra de dólar MEP -una de las divisas más atractivas y por la cual se adquiere un bono en pesos o dólares -.

Ante la volatilidad del mercado, los ahorristas locales consideran que se trata de una opción rentable, dado que este martes 22 de octubre el MEP se encuentra a $ 1.162,93 y el tipo de cambio paralelo a $ 1.245 -una diferencia de casi 83 pesos-.

El dólar MEP es una alternativa apreciada por los inversores

No obstante, esta divisa no cuenta con las mismas restricciones de compra que el dólar ahorro, cuyo cupo total mensual es de u$s 200 .

Por ende, los usuarios podrán adquirir moneda extranjera a través de aplicaciones como Mercado Pago y Naranja X. ¿Cómo hacerlo en tu celular?

Cómo comprar dólar MEP en Mercado Pago

La billetera de Mercado Libre ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar dólar MEP en simples pasos. Sin embargo, los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Aceptar los términos y condiciones de la aplicación

de la aplicación Contar con una caja de ahorro en pesos, dólares y cuenta comitente

Dólar MEP en Mercado Pago

Dirigirse a la nueva sección " Dólares ".

". Luego, hacer clic en la opción " Comprar ".

". A continuación, indicar el monto y confirmar la operación.

En última instancia, tendrán que esperar 24 horas hábiles para tener a disposición los dólares.

Esta herramienta está disponible en la app desde febrero de este año

Cómo comprar dólar MEP en Naranja X

En tanto, Naranja X también otorga la posibilidad a sus usuarios de comprar dólar MEP y, además, refugiarse contra la inflación en Argentina.

Cuenta comitente en Naranja X

Ir a la aplicación de Naranja X.

Posteriormente, dirigirse a la opción " Operar con Dólar MEP ".

". Luego, deberán responder una serie de preguntas para dar de alta la cuenta de inversión.

Por último, tendrán que aguardar la recepción de un mail con la confirmación.

Dólar MEP en Naranja X

Ir a la aplicación y seleccionar el botón " Operar con dólar MEP ".

". A continuación, elegir la opción " Comprar " e ingresar el monto.

" e ingresar el monto. Al final, solo hay que corroborar los datos y aguardar un día hábil de parking.

Los clientes también podrán abrir una cuenta comitente

A cuánto cotiza el dólar blue este miércoles 25 de septiembre

En la segunda rueda de la semana, el dólar blue anota una nueva suba de 5 pesos (0,40%) y se afianza en una fuerte tendencia alcista . En ese sentido, ahora el tipo de cambio informal cotiza a $ 1.225 para la compra y $ 1.245 para la venta.

En paralelo, sin registrar cambios durante el martes 22 de octubre, el dólar oficial se mantiene a $ 964,50 para la compra y $ 1.004,50 para la venta.

Por otro lado, con una caída del 0,43% , el dólar MEP se encuentra en $ 1.162,21 para la compra y $ 1.162,93 para la venta