El precio del dólar blue se negocia a $ 1.435 para la venta y $ 1.415 para la compra este sábado 6 de febrero. En tanto, el dólar oficial cotiza a $ 1.450 para la venta y $ 1.400 para la compra en el Banco Nación. Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial. De hecho, las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros. Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles. El dólar cripto USDT cotiza este sábado a $ 1.503 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9:00 hs. De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.465) y del dólar blue ($ 1.470). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.453 y el CCL a $ 1.497. Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.491 y los $ 1.531.