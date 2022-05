Problemas con la tarjeta SUBE: por qué no se puede cargar en terminales y cómo se hace ahora

La recarga de las tarjetas SUBE se encuentra suspendida por segundo día consecutivo en todas las estaciones de subtes. Según trascendió, se trataría de una falla de seguridad que fue explotada por un atacante a la empresa Emova (ex Metrovías), la compañía que maneja la concesión de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Los problemas empezaron el día de ayer y no se ha solucionado hasta este momento, en lo que según trascendidos de la empresa sería un ataque informático .

Cabe destacar que el problema no afecta a la red de tarjetas SUBE sino que se trata de un problema técnico en los dispositivos de carga de las estaciones de subte.

Si bien hasta el momento no se notificó una solución al problema, la empresa aclaró: "Nuestros servicios operaron siempre en forma normal y no fueron alcanzados por esta situación, no obstante, algunas prestaciones se ven afectadas, como la recarga de SUBE, la página web, entre otros".

Al mismo tiempo, Emova desde Twitter, comentó como alternativa: "Si estás sin saldo en tu tarjeta SUBE, podés comprar un subtepass en la boletería o realizar la recarga en cualquiera de los otros puntos habilitados en la superficie ".

" Todavía no se brindó información sobre qué tipo de ataque informático afectó a los sistemas. Pero lo cierto es que los sistemas de transporte público parecen ser un blanco atractivo para los cibercriminales, ya que son servicios críticos del cual depende una gran cantidad de personas y que su interrupción podría generar problemas significativo s", comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación en la región de la compañía de ciberseguridad ESET.

En los últimos años, por ejemplo, Canadá sufrió varios ataques a los servicios de transporte público en varias de sus ciudades, explican desde ESET. El más reciente ocurrió en 2021, cuando un ataque de Ransomware afectó el sistema de transporte público de la ciudad canadiense de Toronto. Si bien el ataque provocó la interrupción de varios servicios, la posibilidad de los usuarios de utilizar el transporte público para viajar no se vio afectada.

En 2020, el sistema de transporte de Montreal también fue víctima de un ataque de ransomware en el cual demandaron el pago de un rescate de 2,8 millones de dólares canadienses, y lo mismo el metro de la ciudad de Vancouver. En esa oportunidad los atacantes demandaron el pago de 7,5 millones en esta moneda.