Xbox Series X y Xbox Series S: ¿cuál es la consola más potente de la historia?

Las consolas Microsoft de la nueva generación ya están en el mercado desde hace un tiempo y todo el mundo gamer está revolucionado tras su irrupción. Si bien las comparaciones son odiosas, más si se trata de elementos de una misma familia, lo cierto es que tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S cuentan con grandiosas propiedades, aunque solo una es la Xbox más rápida y potente de la historia.

En términos de precio, la Series S es mucho más económica que la Series X, aunque esta última eleva la experiencia de entretenimiento a otro nivel. En el caso de la primera se trata de un dispositivo que no reproduce discos en físico por lo que su interacción es completamente digital.

La cuarta generación de la familia de consolas Xbox irrumpió en el mundo gamer con el objetivo de competir mano a mano con su rival de turno, la PlayStation 5 de Sony. La Xbox Series X es considerada como un dispositivo de alta gama, mientras que la Xbox Series S gana terreno por ser una consola compacta, eficiente y de menor costo.

Ambas consolas vienen a superar el gran éxito alcanzado por el modelo Xbox One y sus versiones Xbox One X y Xbox One S. La nueva generación incluye la posibilidad de disponer de miles de juegos favoritos de las generaciones anteriores, pero con un plus: se ven y se juegan mejor en la Xbox Series X.

Amplio catálogo de videojuegos

Las nuevas consolas de Microsoft fueron diseñadas especialmente pensando en la persona gamer como partícipe necesario e inmerso en una experiencia nunca antes lograda. Por esa razón, los videojuegos fueron optimizados particularmente para Series X-S, disminuyendo significativamente los tiempos de carga y elevando la calidad de los gráficos hasta 120 FPS.

Los últimos avances tecnológicos y el desarrollo de procesadores personalizados hacen que esta nueva generación disponga de juegos con entornos más dinámicos y realistas.

De igual modo, los desarrolladores aplicaron mejoras a las versiones de sus videojuegos para aprovechar al máximo las propiedades más destacadas de estas nuevas consolas. Cuando veas el ícono Optimizado para Xbox Series XS sabrás que se trata de una de estas versiones.

Foto: Unsplash.

En el caso de la Xbox Series X, ofrece una definición de imágen muy superior a otros dispositivos alcanzando una calidad de auténtico 4k. De esta forma los personajes de tus juegos favoritos se ven con una nitidez sin precedentes al igual que los mundos que exploras en cada partida.

Por otro lado, el servicio Xbox Game Pass Ultimate pone a disposición el catálogo de juegos más completo del mercado.



La Xbox más poderosa del mundo

Sin dudas la Xbox Series X es la Xbox más rápida y más potente de la historia. ¿Por qué es considerada así? Lo veamos a continuación:

1. Potencia de 12 teraflops

El procesador diseñado por Microsoft para esta nueva generación de consolas permite realizar 12 billones de cálculos de punto flotante por segundo. ¡Una potencia sin igual!

2. Tiempos de carga ultrarrápidos

Los juegos se cargan mucho más rápido que en otros dispositivos gracias al SSD de 1TB personalizado para la Series X. Esta avanzada generación de dispositivos de almacenamiento guarda los datos a partir de una memoria basada en flash que superan ampliamente la potencia de almacenamiento de los discos duros tradicionales.

3. Silenciosa y eficiente

No solo se trata de la consola más potente, sino que, además, no hace ruido y es muy compacta. Se adapta fácilmente a cualquier sitio del hogar y no molesta al resto de las personas con sonidos extraños.

Foto: Unsplash.

4. Reanudación rápida

Con esta consola los tiempos de espera llegaron a su fin. El sistema de Reanudación rápida permite que se cambie de un juego a otro sin ningún problema ni retraso. Además, la reanudación es instantánea desde donde dejaste la patria la última vez que jugaste.

5. Disfruta de juegos en 4K

A todo el potencial mencionado anteriormente se agrega una definición de imágen Ultra HD.

¡Prueba la consola Xbox Series X, la Xbox más rápida y más potente de la historia!