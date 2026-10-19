Los desagües de la cocina y el baño pueden acumular residuos que dificultan el paso del agua y generan malos olores. Frente a este problema, existen alternativas caseras que permiten realizar una limpieza periódica con ingredientes habituales del hogar. Una de ellas combina vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua hirviendo.

La Guía de limpieza saludable de Metro, una entidad pública de la región de Portland, Oregón, recomienda esta preparación como parte del mantenimiento regular de los desagües y detalla cómo aplicarla.

Cómo usar vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua hirviendo para limpiar los desagües

La guía de Metro propone una receta sencilla que combina bicarbonato de sodio, vinagre blanco destilado y agua hirviendo. El procedimiento está pensado para la limpieza periódica y puede repetirse si es necesario.

Para preparar la mezcla, se necesitan los siguientes ingredientes:

¼ de taza de bicarbonato de sodio.

1 taza de vinagre blanco destilado.

6 tazas de agua hirviendo.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Colocar el bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. Agregar el vinagre blanco destilado. Cubrir el desagüe, si es posible, para contener la reacción de la mezcla. Dejar reposar durante 10 minutos. Hervir seis tazas de agua y verterlas por el desagüe. Repetir el procedimiento si es necesario, hasta que el agua circule correctamente.

Cómo usar vinagre blanco y bicarbonato de sodio para limpiar los desagües. Gemini

Por qué recomiendan usar vinagre blanco y bicarbonato en los desagües

Se recomienda usar vinagre blanco y bicarbonato de sodio en los desagües porque su combinación produce una reacción efervescente que puede ayudar a desprender residuos superficiales acumulados. Sin embargo, no es un método especialmente eficaz para destapar obstrucciones importantes.

En concreto, el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que puede contribuir a aflojar parte de la suciedad, mientras que el vinagre blanco contiene ácido acético, que reacciona con el bicarbonato y libera dióxido de carbono. Esta reacción genera burbujas que pueden movilizar algunos residuos adheridos a las paredes del desagüe.

¿Qué cuidados tener a la hora de usar esta mezcla?

Aunque se utilice como método casero para limpiar los desagües, es importante tomar algunas precauciones. El agua hirviendo puede dañar ciertas tuberías, juntas y componentes de plástico, por lo que conviene verificar la resistencia de los materiales antes de aplicarla . Si no se conoce el tipo de instalación, es preferible utilizar agua caliente, pero no hirviendo, para reducir el riesgo de deterioro.

Además, no se debe combinar esta preparación con lavandina, limpiadores comerciales de desagües u otros productos químicos , ya que las mezclas pueden provocar reacciones peligrosas.

La recomendación principal es realizar un mantenimiento periódico y no esperar a que el agua deje de circular por completo. Si el atasco persiste después de la limpieza, lo más adecuado es identificar su causa y recurrir a un método específico para desobstruir la tubería.