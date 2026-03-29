Durante siglos, la historia oficial sostuvo que Cristóbal Colón nació en Génova, Italia. Sin embargo, un estudio genético realizado por científicos de la Universidad de Granada puso en duda esa versión y reabrió el debate sobre el verdadero origen del navegante que llegó a América en 1492. El hallazgo no solo cuestiona documentos históricos, como el testamento del propio Colón, sino que además aporta evidencia científica que apunta a un linaje completamente distinto al aceptado hasta ahora. La investigación fue liderada por el médico forense José Antonio Lorente, quien en diciembre de 2024 confirmó que los restos del navegante se encuentran en la Catedral de Sevilla. Pero el estudio fue más allá del lugar de descanso final de Colón y también permitió avanzar en el análisis de su identidad y sus raíces familiares. Para ello, el equipo científico analizó muestras de ADN obtenidas de los restos de Hernando Colón y Diego Colón, hijo y hermano del navegante. A partir de ese material, los investigadores detectaron marcadores genéticos compatibles con poblaciones judías sefardíes de origen español. Aunque los restos estaban muy degradados por el paso del tiempo, los científicos lograron estudiar el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, claves para rastrear la ascendencia paterna y materna. Los resultados arrojaron que los patrones genéticos no coinciden con poblaciones italianas, sino con comunidades judías que habitaron España antes de la expulsión de 1492. Este avance científico refuerza teorías que durante años fueron consideradas marginales, pero que ahora ganan fuerza gracias al respaldo del ADN. En ese sentido, el estudio sugiere que Colón podría haber tenido raíces españolas y judías, lo que explicaría varias incógnitas históricas sobre su vida, su idioma y ciertos rasgos culturales presentes en sus escritos. La hipótesis también plantea que Colón habría ocultado deliberadamente su verdadero origen, en un contexto marcado por la persecución religiosa y la actuación de la Inquisición Española. El nuevo estudio coincide con las investigaciones del historiador Francesc Albardaner, expresidente del Centre d’Estudios Colombins de Barcelona. Albardaner sostenía desde hace años que Colón era judío y que la teoría genovesa no se sostenía históricamente, entre otras razones, porque en Génova no existía una comunidad judía organizada ni una sinagoga en esa época. Según su investigación, Colón pertenecería a una familia de tejedores de seda de Valencia y habría mantenido en secreto su origen judío para evitar ser perseguido. A fines del siglo XV, España atravesaba una etapa de fuerte represión religiosa, que obligó a miles de judíos sefardíes a convertirse al cristianismo o abandonar el país. Según Albardaner, “Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación y de corazón. Ese hombre rezuma judaísmo en sus escritos”.