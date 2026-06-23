El Gobierno avanzó con una medida que impacta de lleno en uno de los complejos turísticos más emblemáticos de la Argentina. Se trata de la Unidad Turística Chapadmalal, un histórico destino de turismo social que quedó sin personal operativo tras una resolución oficial que dispuso el cese de actividades.

La decisión también alcanza al complejo de Embalse, en Córdoba, y afecta a un total de 101 empleados. Mientras algunos trabajadores ingresaron en un régimen transitorio de disponibilidad, otros fueron desvinculados de manera inmediata.

La medida forma parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por la administración de Javier Milei y abre el camino para una futura concesión o privatización de las instalaciones.

Qué pasará con los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal

Según lo dispuesto por el Gobierno, los empleados de planta permanente pasarán a una situación de disponibilidad por un período de 12 meses.

Durante ese plazo podrán ser reubicados en otras dependencias de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, si no se concreta una nueva asignación una vez finalizado ese período, quedarán desvinculados y podrán acceder a la indemnización correspondiente prevista en el convenio colectivo.

Cierra para siempre

La situación es diferente para los trabajadores contratados, quienes fueron cesanteados de manera inmediata.

En total, la medida alcanza a 101 empleados entre los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse.

Cierra el histórico hotel argentino

La Unidad Turística Chapadmalal es considerada uno de los símbolos históricos del turismo social argentino.

Con la nueva resolución, el complejo quedó sin trabajadores activos, una situación que marca un punto de inflexión en la historia del predio, que durante décadas recibió a miles de familias, jubilados, estudiantes y contingentes de distintos puntos del país.

El mismo esquema se aplicó en Embalse, en la provincia de Córdoba, donde el complejo turístico también dejó de contar con personal operativo.

Tras la transferencia de ambos complejos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar en nuevos esquemas de explotación de los predios.

Según se informó oficialmente, los inmuebles podrán ser concesionados o incluso puestos a la venta mediante distintos mecanismos que permitan la participación de capitales privados.

En el caso de Embalse, se trata de un predio de más de 300 hectáreas ubicado sobre uno de los principales espejos de agua de Córdoba. Mientras tanto, Chapadmalal también forma parte de los activos que quedaron bajo análisis para definir su futuro uso.

Fuerte rechazo sindical y anuncio de protestas

La decisión generó una rápida reacción por parte de los gremios estatales.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la medida y anunciaron movilizaciones para reclamar por la situación laboral de los empleados afectados.

Además, representantes sindicales tienen previsto reunirse con funcionarios nacionales para intentar revertir la decisión o encontrar alternativas para los trabajadores que quedaron alcanzados por la resolución.