Tiroteo en Palermo: quién es el "Loco del Palo" que atacó a una policía, le robó el arma y disparó al aire

Un joven de 21 con sus facultades mentales alteradas y casi una decena de antecedentes penales atacó hoy con un fierro en la cabeza a una oficial de la Policía de la Ciudad, le robó su arma reglamentaria y efectuó numerosos disparos , hasta que fue reducido y detenido, en la zona porteña de Palermo Chico, informaron fuentes policiales. Además, se supo que es el denominado "Loco del Palo" que en febrero atacó en Belgrano.



Además, indicaron que la oficial golpeada sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante y fue trasladada en estado de shock en el Hospital Fernández, donde fue asistida y se encuentra en buen estado, sin riesgo de vida.

El hecho ocurrió cerca de las 6.40 de esta madrugada en el cruce de las calles Salguero y Castex, en la misma manzana e la que hay un colegio y a dos cuadras del shopping Paseo Alcorta y del predio del Cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal Argentina (PFA), en el mencionado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí, una oficial de la Comisaría Vecinal 14 C que se encontraba realizando una recorrida preventiva a bordo de una bicicleta fue sorpresivamente interceptada por un hombre en situación de calle que aparentemente se encontraba fuera de sí y que la golpeó con un fierro en la cabeza, tras lo cual le robó su arma reglamentaria.

Fuentes policiales indicaron a Télam, luego de protagonizar ese hecho, el agresor huyó del lugar realizando varios disparos al aire que no causaron heridos. Rápidamente se emitió un alerta al 911 y policías a bordo de una patrulla vieron al sospechoso en avenida Del Libertador y Salguero.

El hombre disparó nuevamente hacía los efectivos, que lograron reducirlo y detenerlo sin emplear sus armas, agregaron los informantes.

En tanto, el agresor, identificado por la policía como Carlos Efraín Martínez, fue trasladado a una dependencia policial a la espera de que la justicia de turno resuelva cómo proceder.

EL LOCO DEL PALO

Carlos Efraín Martínez es el denominado "Loco del Palo" que en febrero pasado había sido arrestado tras atacar a al menos dos vecinas de Belgrano, informaron hoy fuentes policiales.

En aquel momento se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación un par de videos de los ataques de este hombre que vive en situación de calle y tiene problemas psiquiátricos.

En uno de ellos se observa cómo va caminando con una extensa madera y cuando pasa junto a una pareja, le parte el palo en la cabeza a la mujer y huye a la corrida.

En febrero tiene tres hechos registrados los días 6, 7 y 11 en Belgrano y el lugar de sus ataques era el cruce de las calles La Pampa y Melián.

La víctima del día 6, Daniela C., relató en redes sociales cómo fue el episodio: "Volvía a casa después de tomar un café con unos amigos. Iba caminando por la calle La Pampa, crucé por la linda y arbolada Melián. A media cuadra veo que desde (la calle) Martínez aparece un sujeto joven, con apariencia de linyera, bastante sucio y con una melena negra muy abultada".

"Camina hacia la esquina y vuelve a emprender la marcha en mi dirección. Yo bajé la cabeza para que al pasar cerca no se sienta intimidado y cada uno siguiera su rumbo, cuando de la nada, siento un fuerte golpe en el mentón y el cuello", describió la víctima.

"No entendí lo que pasó y me tocó, grito, veo que el hombre tiene un palo en la mano, vuelvo a gritar y observé que seguía caminando como si no hubiera pasado nada", agregó en su relato.



El 11 de febrero, tras su último ataque, Martínez fue localizado y detenido por efectivos de la Comisaría Vecinal 13C.

En todos los casos intervino la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que lo declaró inimputable y ordenó su tratamiento en el Hospital Borda.

ANTECEDENTES PENALES

Las fuentes informaron que el hombre posee diversos antecedentes penales por robo con arma blanca, amenazas, tenencia de estupefacientes y lesiones, y dijeron que además estuvo internado en el hospital psiquiátrico José Tiburcio Borda.

Los registros policiales indican que Martínez fue detenido el 30 de noviembre de 2018 por una tentativa de robo con un arma blanca y resistencia a la autoridad; el 17 enero del 2019 por amenazas y el 22 de diciembre de ese mismo año por tenencia de estupefacientes.

El 23 en noviembre de 2021, en tanto, fue apresado por una nueva tentativa de robo, mientras que registra tres antecedentes por lesiones en febrero pasado, uno de ellos por agredir con una mujer en la esquina de La Pampa y Melián, en el barrio porteño de Belgrano R.

Tras este último hecho, el hombre fue internado en el hospital José Borda, el 14 de febrero. No obstante, el 7 de marzo fue nuevamente detenido por otro hecho caratulado como lesiones leves.

El ataque contra la mujer policía hizo recordar al episodio en el que fue asesinado a puñaladas por un paciente psiquiátrico el efectivo de la Policía Montada de la PFA Juan Roldán el 28 de septiembre de 2020 en la puerta del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Airesmuseo (Malba), situado en San Martìn de Tours y avenida Fgueroa Alcorta, a 200 metros de donde se produjo el ataque de hoy.

En ese episodio además de Roldán murió el agresor, Rodrigo Facundo Roza, quien resultó baleado.