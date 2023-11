Taylor Swift en Argentina | Día 2: por la tormenta, cambian los horarios de apertura de puertas

Este viernes Taylor Swift llevará adelante su segunda presentación en el estadio de River Plate en el marco de su gira mundial "The eras Tour" .

Después de cantar ante más de 70.000 espectadores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una alerta por tormentas fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la organización anticiparon que modificarán los horarios de apertura de puertas.





¿Cómo fue la primera presentación?





La apertura del show fue con "Miss Americana" y continuó con varias canciones del mismo álbum "Lover". Las acciones de los fans se llevaron el protagonismo de varios momentos, el más destacado fue grito al unisonó de "Olé Olé Taylor".

Los momentos más destacados del show fueron los cambios de vestuario por cada álbum de la cantante y efectos especiales como fuego e iluminación. Además, las canciones sorpresa, que ya son costumbre en sus shows, fueron en esta ocasión The Very First Night y Labyrinth.

Trenes Argentinos anunció un servicio especial para recital de Taylor Swift en River Plate

El Tren Mitre seguirá circulando en horarios especiales por el show. Seguirá el viernes, sábado y domingo, el servicio que une Retiro - Tigre se extenderá hasta las 2 am con paradas en las estaciones Belgrano C, Núñez, San Isidro y Victoria.

Taylor Swift: corte de calles





Las calles cercanas al estadio de River Plate permanecerán cerradas este 10, 11 y 12 de noviembre. Además, se extenderá el horario de doble sentido de circulación para Avenida presidente Figueroa Alcorta entre Av. Juramento y La Pampa.



Objetos prohibidos para el concierto





En el ingresó a los alrededores del estadio se hará una inspección de objetos permitidos para el ingreso.

los objetos prohibidos y las restricciones implementadas al momento de ingresar al estadio de River Plate: