Taylor Hawkins, de Foo Fighters: los detalles del primer comunicado oficial de la policía colombiana

Este viernes por la noche el baterista de la banda de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, fue hallado muerto en su habitación de hotel en Bogotá, Colombia, donde debía dar un concierto este mismo sábado en el Festival Estéreo Picnic.

Al conocerse la noticia, el conjunto liderado por el ex Nirvana Dave Grohl emitió un comunicado oficializando la desgracia y pidiendo respeto y delicadeza con la familiar del fallecido. "Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", publicaron.

Conmoción en el mundo de la música: falleció Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters



Murió Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters: qué se sabe hasta ahora de las causas de su muerte



Ahora, se dio a conocer el primer comunicado oficial de la secretaría de Salud de Colombia, la cual relata cómo se atendió la situación. Según indicó la entidad, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibió un llamado por un paciente con dolor de pecho en el mismo hotel en el que la banda se encontraba alojada, Casa Medina .

Así, enviaron una ambulancia para revisar el caso. Sin embargo, al llegar al hotel, el equipo de médicos estatales se encontraron con un servicio privado que ya había atendido a Hawkins , confirmando su deceso.

"La profesional en salud que atendió la emergencia indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación; sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido ", informaron desde la secretaría de Salud.



Luego de esto, alrededor de la 1:30 de la madrugada, las autoridades se ocuparon de levantar el cadáver para realizar más tarde la autopsia en Medicina Legal. Además, también comenzaron con las preguntas necesarias a los presentes ante este tipo de casos.

El comunicado agrega: "La Secretaría Distrital de Salud lamenta el fallecimiento de este talentoso músico y baterista, ampliamente reconocido a nivel internacional por su obra. Además, envía su mensaje de condolencias a la familia, compañeros y seguidores ".

Por otro lado, la policía del distrito también compartió su análisis preliminar, en el que recalcaron que aún se desconoce la causa de muerte. Sin embargo, agregaron que "versiones de allegados" indicaron que el fallecimiento podría estar relacionado con el consumo de "sustancias estupefacientes" .

Las autoridades indicaron que en la habitación de hotel de Hawkins se encontró una lata de cerveza, una botella de vodka y otra de gaseosa, un vaso de vidrio y cinco botellas más.

Además, según informó el director de la emisora colombiana La FM, Luis Carlos Velez, las autoridades le informaron que se encontraron restos de una sustancia en polvo de color blanco, producto que hizo pensar a la policía en cocaína .

Este punto resulta particularmente relevante si se considera que Hawkins sufrió una sobredosis de heroína en el año 2001 que lo dejó en coma durante una semana . Aunque el mismo baterista aseguró que no consume desde ese episodio, las especulaciones actuales giran en torno a esta hipótesis.



Así se expresó en su momento el músico respecto al accidente que le cambió la vida hace más de 20 años: "Cada uno tiene su propio camino y lo llevé demasiado lejos. Estaba de fiesta en Londres una noche y por error hice algo y cambió todo. Creí en el mito de mierda de vivir duro y rápido, y morir joven", relató.

"Me alegro de que me haya dado ese golpe en la cabeza. Tampoco quitaría nada de lo que he hecho o pasado, porque todo es parte del viaje", concluyó en su momento.