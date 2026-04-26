En la mesa argentina, pocas preparaciones logran ese equilibrio entre simpleza y sabor como las tartas saladas. Versátiles, rendidoras y siempre listas para adaptarse a lo que haya en la heladera, se convirtieron en un clásico que atraviesa generaciones. Entre esas variantes, la tarta de berenjena con tomate y queso ocupa un lugar especial. Con ingredientes accesibles y una preparación sin complicaciones, ofrece una alternativa vegetariana que combina textura, aroma y un perfil liviano, ideal tanto para el almuerzo como para la cena. Este plato tiene raíces en la tradición italiana, que llegó al país con las corrientes migratorias y se mezcló con los hábitos locales. Con el tiempo, se volvió una opción cotidiana en hogares, rotiserías y viandas, especialmente en los meses más frescos. La clave de esta receta está en la combinación de berenjenas grilladas que aportan un leve toque ahumado, salsa de tomate que suma frescura y una mezcla de quesos que da cremosidad. Además, permite ajustar los ingredientes según disponibilidad, lo que la convierte en una solución práctica y económica. Tiempo total: 40 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 20 minutos. Aproximadamente rinde 6 porciones. Información nutricional estimada por porción Se puede guardar en la heladera hasta 3 días, bien cubierta. También admite freezer por un mes, preferentemente en porciones. Para recalentar, el horno ayuda a recuperar la textura crocante.