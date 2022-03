Tarjeta SUBE: cómo darla de baja y recuperar la plata si se te perdió o te la robaron

Dar de baja la tarjeta para viajar en transporte público es un paso para tener en cuenta en el sistema SUBE, que se encuentra presente en todas las líneas de colectivos nacionales, provinciales y municipales de la región metropolitana de Buenos Aires, así como también en los trenes, subtes y premetro.

Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)

Se trata de una tarjeta (boleto electrónico único) que permite al usuario que la adquirió usarla sin problema a la hora de querer viajar en transporte público, sin necesidad de tenerla vinculada a su documento nacional de identidad.

Se puede obtener en forma personal en cualquiera de los 4000 centros de obtención que se encuentran en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Consultá el centro de obtención más cercano en este enlace. También se puede solicitar la SUBE por la web y recibirla dentro de los 10 días hábiles. Para hacer el pedido en línea hay que ingresar acá.

Tarjeta SUBE: Darla de baja, lo que debés saber

Si el plástico no se si vincula al sistema, no se puede acceder a diferentes beneficios que otorga la red. Tampoco se puede contar con la posibilidad de controlar los viajes y los gastos realizados en el transporte público de pasajeros con la tarjeta SUBE.

Por esto es importante saber si tu SUBE está registrada en el sitio oficial, un paso clave para dar de baja la tarjeta. Cada plástico puede registrarse sólo una vez y sólo se puede dar de baja en el sistema por pérdida, robo o rotura.

Darla de baja, una barrera a los ladrones

Si alguien intenta vincular una tarjeta que ya estaba en circulación, el sitio oficial de SUBE lo rechazará. Por eso resulta importante dar de baja la tarjeta cuando llegue el caso de hacerlo.

De esa forma se puede saber si está registrada a nombre de otra persona y, de ser así, ese registro no podrá ser trasladado a otro usuario. El sistema podrá dar de baja la SUBE si quien la tenía registrada la denuncia como perdida, hurtada o averiada.

El sitio oficial de tarjeta SUBE aclara que "si la tarjeta que estás intentando registrar ya está registrada a nombre de otro usuario, no vas a poder hacerlo" al igual que "si estás intentando registrar una segunda tarjeta no vas a poder hacerlo, ya que sólo se puede tener una SUBE registrada por usuario".

Tarjeta SUBE: ¿Por qué debés registrar la tarjeta para darla de baja?

Registrar la tarjeta en el sitio oficial SUBE permitirá realizar gestiones por robo, pérdida o rotura, como, por ejemplo, dar de baja la tarjeta. El registro es muy sencillo: solo hay que llenar los campos con la información personal, el número completo del plástico.

Luego debés generar una clave de acceso que permitirá consultar información de viajes y denunciar por pérdida o robo. De esta manera te aseguras de que el saldo que tenía la tarjeta antes de perderla pueda ser recuperado en la tarjeta nueva. Solo aquellos usuarios con clave podrán iniciar trámites en línea desde Mi SUBE y en forma telefónica llamando al 0810-777-7823, dar de baja la SUBE y el recupero de saldo a reintegrar.

Otros trámites remotos

Ver movimientos y los descuentos aplicados por la red SUBE.

Recuperar el saldo que el usuario tenía disponible en caso de extravío, robo o rotura del plástico.

Acceder a promociones y beneficios, como la tarifa social en caso de estar en el grupo de los posibles receptores, gracias a la tarjeta SUBE.

Utilizar la misma tarjeta SUBE en las distintas ciudades en las que está presente el sistema para viajar en el transporte público de pasajeros.

Tarjeta SUBE: ¿Cómo saber si está registrada?

El gobierno incorporó un formulario para consultar de manera rápida y fácil si la tarjeta SUBE se encuentra asociada. Hay que ingresar con número de documento, y se sabrá cuál es la que hay asociada a un nombre. O a la inversa, ingresar el número de tu SUBE, y aparecerán los últimos dígitos del DNI asociado a la tarjeta.

¿Cómo registrar la SUBE?

El registro de la tarjeta SUBE se puede realizar por las siguientes vías:

En línea a través del sitio web.

Por la aplicación SUBE para teléfonos móviles disponible en los sistemas operativos Android y iOS.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823) y marcando la opción 3.

De manera presencial en los centros de atención presentando la tarjeta y el documento nacional de identidad.

Tarjeta SUBE: Darla de baja para que no la usen terceros

Los beneficiarios de la tarifa social pueden asociar la tarjeta a SUBE su perfil en línea con el PIN SUBE que se obtiene en el apartado "Programas y beneficios" de Mi Anses, o de manera presencial en un centro de atención con el último DNI vigente.

De todos modos, una tarjeta SUBE que está vinculada con una persona puede ser utilizada por terceros, quienes sin embargo no podrán acceder a los beneficios del titular de la tarjeta. A la cuenta en línea se accede con el DNI y una clave numérica de cuatro cifras.

El sistema garantiza el resguardo de los datos suministrados porque "SUBE es Responsable Registrado de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales". Por ende "toda la información recabada se resguarda de acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y su normativa complementaria", aclara el sitio oficial.

Tarjeta SUBE: ¿Qué hacer en caso de pérdida, robo o daño?

Para hacer la denuncia, hay que acercarse a un centro de atención SUBE o llamar al 0800-777-7823. Para estas situaciones conviene tener asociada la tarjeta a un titular, por lo que se recomienda hacer el trámite de registro en línea a través de Mi SUBE.

De esa manera el usuario podrá recuperar el saldo y asignarlo a una nueva tarjeta, además de dar de baja la SUBE. Si se encuentra la tarjeta después de haber iniciado el trámite de baja, no debés ni cargarla ni utilizarla.

Tarjeta SUBE: Opciones para cancelarla

Entonces, el procedimiento, fundamental para dar de baja la SUBE, se puede realizar desde diferentes plataformas. Las opciones son las siguientes:

Lo primero que se hace es dar de baja la SUBE que quedó inhabilitada y asociar una nueva tarjeta SUBE.

Luego de dar de baja la SUBE, hay que tener en cuenta que el trámite se puede hacer desde Mi SUBE o desde la aplicación SUBE, que cada uno puede descargar en su celular.

Otra opción de dar de baja la SUBE en los centros de atención de SUBE, es con el DNI del titular. Por último, otra opción de dar de baja la SUBE es llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1, con datos personales y la clave SUBE, también se puede realizar el procedimiento.

En el caso de dar de baja la SUBE por teléfono, la comunicación se puede realizar todos los días, durante las 24 horas.

Tarjeta SUBE: ¿Qué pasa si no tenés saldo y necesitás viajar?

Otro de los grandes beneficios del sistema SUBE es que permite viajar aun cuando no haya saldo disponible, utilizando el "saldo anticipado". Esto permite disponer de un saldo adicional cuando la carga de SUBE resulte insuficiente para abonar el boleto.

De esta manera, todos los usuarios disponen de una cobertura de hasta $70 que les da la posibilidad de viajar aun cuando no hayan podido cargar su tarjeta. El monto utilizado se descontará de la próxima carga.

Tarjeta SUBE: Cómo saber el número si está borrado en la tarjeta

El uso del plástico de la tarjeta SUBE puede hacer que se borren sus números, pero hay varias opciones para resolverlo. En caso de que tengas la aplicación Carga SUBE o el dispositivo de conexión móvil de la tarjeta, al revisar tu saldo te especificará el número. O consultalos en la web ingresando a tu cuenta.

Tarjeta SUBE: ¿Qué pasa con el saldo de la tarjeta vieja?

Algunos pasajeros podrán reportar lo ocurrido para que la SUBE vieja quede bloqueada y para que todo el saldo -admiten hasta $1.800- pase a la nueva tarjeta. Para otros usuarios, en cambio, eso será imposible y no podrán dar de baja la SUBE.

Quienes no pueden recuperar el dinero son todos aquellos que nunca registraron su tarjeta. Es decir, los que jamás la pusieron a su nombre. Todavía muchos viajan con tarjetas SUBE no registradas, e ignoran los riesgos de esto al momento que necesiten darla de baja. Lo que quizás no saben es que con un simple trámite en línea pueden dejar de correr el riesgo de perder su plata.

Tarjeta SUBE: ¿Qué ventajas tiene registrar la tarjeta?

Además de poder recuperar el saldo en caso de pérdida, daño o robo, luego de dar de baja la SUBE, existen otros beneficios.

Se trata, principalmente, de la chance de:

Acceder en forma automática a la tarifa social, en caso de estar dentro de los grupos beneficiarios.

Acceder por Internet al detalle de los viajes realizados y los descuentos obtenidos.

Recibir mensajes con información relevante sobre el transporte público.

¿Qué pasa si inhabilité una tarjeta por pérdida y luego la encuentro?

Una vez que se dio de baja la SUBE se hizo efectivo y quedó inhabilitada, ya no puede volver a usarse en el transporte público. Por lo tanto, de nada servirá hallar un plástico luego de dar de baja la SUBE como perdida o robada. Es muy importante no cargarle saldo, ya que el dinero se perderá.

Tarjeta SUBE: ¿Cómo cuidar la tarjeta para que dure más sin dañarse?

Para que la tarjeta alcance su máxima vida útil hay que evitar:

Que se doble.

Que se raspe.

Que sufra perforaciones.

Que quede expuesta a altas temperaturas.

¿Dónde hacer reclamos o conseguir más información?

Se puede ingresar a la página web oficial de SUBE o llamar al 0800-777-SUBE (7823).

Tarjeta SUBE: por qué falta y cuál es la explicación oficial

Conseguir una tarjeta SUBE para viajar en el transporte público es difícil. Desde hace varios meses no se encuentra en las boleterías o lugares en los que se suele vender. Y si bien el precio oficial es de 90 pesos, los que tienen las cobran entre $170 a $600.

Desde el Gobierno informaron que existe esta faltante a través de un comunicado: "Debido a la restricción general que se produjo a nivel mundial en la venta de un componente primordial para la fabricación de la tarjeta SUBE, en los últimos meses se generó una disminución en la producción de tarjetas que se distribuyen en los puntos de venta que hay en las 45 localidades donde funciona este sistema de pago del transporte público".

Además, sostuvieron que esta falta también se debió a "un incremento en la demanda" ya que hay un mayor uso del transporte público debido a la presencialidad.

Otro factor al que hacen referencia es a inconvenientes en la entrega de las mismas: "Además se está trabajando en la modificación de la red de entrega, ya que hay un stock de aproximadamente 1.000.000 de tarjetas que fueron vendidas a las empresas de redes de venta y no fueron entregadas en los puntos de venta", dicen en el comunicado.

Tarjeta SUBE: A quién afecta el faltante de tarjetas

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) es la única forma de pagar el transporte público en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y en gran parte de las principales ciudades del país.

Su falta es un inconveniente para los que la necesitan porque tienen que movilizarse en el transporte público, tanto porque dejaron de lado el auto o porque son turistas; o a los usuarios habituales de estos medios que perdieron las suyas o se las robaron.

Actualmente, las tarjetas se venden a un precio de $90 en los 59 Centros de Atención SUBE del AMBA, en locales de lotería de la provincia de Buenos Aires, en estaciones de trenes y subte y en comercios de cercanía adheridos.