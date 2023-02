Suspensión de vuelos de Viva Air: cómo es la situación de los argentinos varados en Colombia

Más de 150 argentinos permanecían varados hoy en el aeropuerto de la ciudad de Medelllín, en Colombia, por la suspensión de las operaciones de una aerolínea low cost de ese país.



Se trata de Viva Air, que suspendió sus operaciones en las últimas horas, según dijo, ante las dificultades financieras que enfrenta para funcionar y está a la espera de una definición de la Aeronáutica Civil sobre su eventual alianza con Avianca.

Segun reporta el diario El Espectador, de Colombia, los pasajeros se encuentran sentados en el suelo con niños, mascotas y sus pertenencias, en medio de manifestaciones de trabajadores en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, desde la madrugada de este martes 28 de febrero.

El matutino recogió el testimonio de una de las damnificadas, Nidia Barrera, quien señaló que compró un tiquete para salir de Bogotá desde agosto del año pasado; sin embargo, tras el cese de operaciones, Viva Air les confirmó que les devolvía el dinero, pero ella y su familia señalan que los tiquetes están mucho más costosos que cuando ella los compró, por lo tanto, no tiene cómo salir de la ciudad y llegar a su país.

"Otro caso similar es el de Ilan, quien es maestro y vive en Buenos Aires: él señala que no ha podido regresar a su país porque nadie le responde, "los trabajadores desaparecieron, no hay nadie. Quedamos acá varados, estamos esperando si nos reubican, no sé cuántos días tendré que quedarme en Bogotá, pero mientras me den un tiquete de vuelta para mi país yo estoy contento", detalla la nota.

Los mismos usuarios indican que la incertidumbre es mayor para los vuelos internacionales, a pesar de que el Ministerio de Transporte colombiano señaló que aerolíneas como Latam, Avianca y Satena podría transportar a quienes hayan reservado un vuelo con Viva Air durante el 27 y 28 de febrero, y el primero de mazo.

"Luego de más de siete meses de demoras por parte de la entidad, Viva ha presentado numerosas evidencias al Gobierno colombiano para demostrar que se encuentra en una situación financiera crítica, asegurando que la única forma en la que puede continuar volando es que la Aeronáutica Civil permita que esta haga parte de un grupo de aerolíneas más fuerte y bien capitalizado", explicó la empresa en un comunicado difundido en redes sociales.

Sostuvo que en cambio, el organismo "pone entredicho el futuro del servicio aéreo de bajo costo en Colombia y pone en peligro los empleos de más de 5.000 colombianos, quienes directa e indirectamente dependen de Viva".

Cómo fue el proceso

La suspensión de operaciones comenzó este lunes por la noche, y la misma incluye la interrupción de la venta de pasajes y la parálisis de toda su flota de aviones.

El organismo rector de la aviación civil admitió que Aerolíneas Argentinas, Ultra Air, Wingo, Latam y JetSMART están interesados en el proceso tras argumentar que podían resultar afectadas por la integración de Viva Air con Avianca.

Sin embargo, Viva Air aseguró que pese a la parálisis continuará las negociaciones con los acreedores bajo un proceso de reorganización empresarial, que empezó este mes, y trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura, suponiendo que la Aeronáutica Civil apruebe de inmediato la alianza pendiente.

Hace una semana, la aerolínea que viaja al interior de Colombia y a Perú, Brasil, México, Argentina y Estados Unidos, ya había dejado en tierra cinco aviones Airbus A320, y había nombrado a Francisco Lalinde como presidente y CEO interino en reemplazo de Félix Antelo, que renunció argumentando problemas de salud.

Tras lo anunciado por Viva Air, cientos de pasajeros que quedaron varados en aeropuertos de Colombia comenzaron con protestas y bloqueos en el interior de las terminales aéreas, mientras el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, anunció que se busca que otras empresas los trasladen a sus destinos.

Avianca había firmado en abril de 2022 un acuerdo con Viva para un proceso de integración empresarial destinado a rescatar a la empresa de bajo costo, pero la Aeronáutica Civil lo objetó en noviembre último.

Después de un recurso de apelación de Avianca y Viva, el organismo rector de la aviación anuló en enero el proceso de integración por irregularidades en el procedimiento y lo reabrió.

Mientras las dos empresas se encuentran a la espera de una respuesta a su proceso de integración por parte de la Aeronáutica Civil, la aerolínea de ultra bajo costo JetSMART anunció este mes su intención de comprar el 100% de Viva, puja a la que se sumó LATAM Airlines.

Viva surgió como una aerolínea de bajo costo con operaciones en Colombia y Perú, y cuenta con una flota de 21 aviones y 1.000 empleados directos.

Debido a la pandemia del COVID-19 la firma atraviesa una compleja situación financiera, agravada por el alza del precio del combustible y la devaluación del peso colombiano.