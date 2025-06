Se viene la Tercera Guerra Mundial: estos son los únicos países que sobrevivirán a las armas nucleares, según la Inteligencia Artificial

Los enfrentamientos entre Israel e Irán solo fueron una muestra de cómo los conflictos entre los países pueden escalar rápidamente. Ante el inminente inicio de la Tercera Guerra Mundial, muchas naciones se preparan con armas nucleares para poder defenderse.

Estas armas son sumamente peligrosas por su gran alcance y capacidad para esquivar las defensas más preparadas. En este contexto, la inteligencia artificial adelantó cuáles serán los únicos lugares del planeta que quedarán a salvo.

¿Cuáles son los tres países que se salvarán de las armas nucleares en la Tercera Guerra Mundial?

Uno de los grandes riesgos de un conflicto nuclear es que las potencias conformen alianzas para defenderse. Países como Estados Unidos, China y Rusia cuentan con un poder atómico sumamente poderoso suficiente para destruir el planeta.

La inteligencia artificial vaticinó cuáles son los únicos tres países que no serán alcanzados por las armas nucleares:

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda está ubicado sumamente lejos de las principales potencias militares, lo que lo convierte en un objetivo poco probable. Su baja densidad poblacional respecto a su territorio hace que, pese a que caiga algún ataque secundario, haya escasa posibilidad de que golpee lugares habitados.

Además, si bien es aliada de occidente, mantiene una postura neutral y no cuenta con bases militares extranjeras a diferencia de Australia o Japón.

En la misma línea, no posee armamento nuclear ni misiles de largo alcance, por lo que no representa un peligro para las otras naciones. Si bien cuenta con diversos recursos naturales, no tiene industrias internacionales de importancia como armas, chips, petróleo, entre otros.

Suiza

Suiza mantiene una neutralidad histórica y constitucional desde 1815. No participa en ningún tipo de conflicto desde 1815 y no es parte de la OTAN, Unión Europea u otra alianza.

En caso se desate la Tercera Guerra Mundial, no es objetivo de armas nucleares por no contar con instalaciones ofensivas. Si bien es sede de bancos e instituciones financieras relevantes, los ataques suelen tener como objetivo centros militares.

La inteligencia artificial también explica que, a pesar de estar en el centro de Europa, las potencias tenderán a atacar primero otros bancos como Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros.

Argentina

El único país de Sudamérica totalmente libre de ataques nucleares es Argentina, ya que está en la zona más al sur del continente y no cuenta con alianzas con potencias militares activas.

En la misma línea, no tiene armas nucleares ni programas activos para tenerlas tras firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Históricamente, ha mantenido una postura de no intervención, lo que previene ser incluido en la lista de posibles ataques.