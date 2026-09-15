La llegada del TramBus T1 empieza a modificar el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Desde este martes 15 de septiembre entra en vigencia la primera etapa de cambios viales para preparar el recorrido del nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico.

El plan contempla modificaciones progresivas en 18 calles y sectores porteños, principalmente en Almagro y Caballito. No todas comenzarán al mismo tiempo: el primer paquete entra en vigencia hoy, mientras que las siguientes etapas todavía no tienen fecha de implementación. La medida forma parte de los preparativos para la línea T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

Los primeros cambios desde el 15 de septiembre

La primera etapa alcanza a cinco arterias de Almagro y Caballito, por lo que es fundamental que los conductores estén atentos a los siguientes cambios.

Avenida La Plata , entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, pasará a tener sentido único hacia Rivadavia.

José Mármol , entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, tendrá sentido único hacia Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen , entre Muñiz y José Mármol, pasará a tener doble sentido.

Quito , entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz.

Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia, irá en sentido único hacia Rivadavia.

También cambiará el recorrido de la línea 2 de colectivos hacia Lomas del Mirador, que circulará por la calle Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.

Nuevas restricciones para estacionar

El reordenamiento incluye reglas para estacionar. En avenida La Plata estará prohibido hacerlo las 24 horas en ambas manos, mientras que en Quito la prohibición regirá del lado izquierdo. Además, quienes circulen por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia José Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.

Las etapas siguientes sumarán otras arterias clave de Caballito, como Acoyte y Honorio Pueyrredón, aunque todavía sin fecha de implementación confirmada.

Las próximas dos etapas

El esquema completo comprende 18 cambios de circulación, distribuidos en tres etapas. Aunque distintas fuentes hablan de “18 calles”, la información pública disponible individualiza 14 arterias o sectores, ya que algunos tramos se contabilizan por separado para llegar al total de 18 modificaciones.

El esquema completo informado hasta ahora comprende estas calles o sectores afectados, distribuidos en tres etapas:

Avenida La Plata. José Mármol. Hipólito Yrigoyen. Quito. Pringles. Avenida Honorio Pueyrredón. Calle de convivencia paralela a Honorio Pueyrredón. Avenida Acoyte. Juan B. Ambrosetti. Felipe Vallese. Balcarce. Zañartú. Gibson. Butteler.

Cómo será el nuevo TramBus T1

El TramBus funcionará con vehículos eléctricos sobre neumáticos y será complementario a la red de subtes, sin necesidad de instalar vías ferroviarias. Tendrá 71 paradores a lo largo de su traza y, según la última actualización oficial, 52 ya estaban en ejecución. Las paradas estarán cada 500 metros y en hora pico se proyecta una frecuencia de cuatro minutos.

El recorrido de 20 kilómetros conectará Nueva Pompeya con la zona de Aeroparque, atravesando ocho barrios, y permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte y con distintas estaciones ferroviarias. El objetivo oficial es mejorar la conexión transversal entre el sur y el norte porteño y transportar alrededor de 50.000 pasajeros diarios.