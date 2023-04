El dramático video en el que un esquiador desenterró a un compañero que había caído en un pozo de nieve

Un esquiador grabó el dramático momento en que logró rescatar a un snowboarder, que había quedado atrapado en un pozo de nieve, en el área de esquí del Monte Baker en el estado de Washington.

La cámara conectada al casco de un esquiador registró el heroico rescate de un hombre que quedó enterrado, boca abajo y con los pies clavados en una tabla de snowboard, en más de medio metro de nieve en la montaña.



¿Cómo fue el rescate de Ian Steger en la montaña?

Francis Zuber, el esquiador héroe que salvó al snowboarder Ian Steger, divisó el esquí del hombre fuera del hielo y fue a verificar la situación.

Al ver que el esquí rojo que estaba fuera de la nieve había quedado unido a una persona, el hombre entendió que se trataba de una emergencia. Luego comenzó a cavar donde imaginaba que estaba la cabeza de Ian Steger y logró encontrar al hombre aturdido, pero aún vivo.

El mensaje que dejó Francis Zuber en sus redes después del rescate

El accidente ocurrió el 3 de marzo y fue compartido por el esquiador quien usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de alerta.



"Si esquías o haces snowboard, tómate un momento para mirar. Esto sucedió hace unas semanas en Mount Baker. Comencé a escribir algo muy largo sobre esta experiencia, pero lo guardaré para otro momento y dejaré que el video hable por sí mismo. Todo lo que voy a decir por ahora es que a las montañas no les importa cuántas habilidades o experiencia tengas", escribió en sus redes.

Además, agregó: "Vi este pequeño esquí rojo por el rabillo del ojo. Y sabía que era algo extraño de ver porque estamos fuera de los límites. Sabía que algo andaba mal. Sabes, le grité y no respondió".

"Se puede ver en ese video que Francisco me estaba preguntando si estaba bien. Me estaba advirtiendo que venía a mí. No escuché nada de eso. Era completa oscuridad. Solo podía escuchar, ya sabes, el sonido de mi propia respiración. Una de las cosas en las que estaba pensando mientras estaba allí era como, wow, como voy a morir aquí y no voy a poder, ya sabes, decirle a mi prometida cuánto la amo", dijo Steger tras ser rescatado.