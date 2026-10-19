Regresan las tormentas en la tercera semana de octubre a Mendoza: alerta amarilla en todas estas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la provincia de Mendoza por la llegada de fuertes tormentas durante la tercera semana de octubre.

Alerta amarilla en Mendoza: cuándo llegan las tormentas

La alerta amarilla para este lunes 19 de octubre rige en la zona cordillerana de Mendoza por intensas nevadas. Además, durante la tarde y la noche se esperan lluvias y chaparrones en sectores del sur provincial .

En el área metropolitana se prevé cielo nublado, precipitaciones moderadas y temperaturas de entre 11° y 20°, con posible actividad eléctrica. Sin embargo, el momento clave llegará el martes 20, cuando la alerta amarilla se extenderá a toda la provincia por lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Regresan las tormentas en la tercera semana de octubre a Mendoza: alerta amarilla en todas estas localidades. Fuente: EFE Toni Albir

Cómo estará el tiempo el martes 20 de octubre en Mendoza

Para el martes 20, la alerta amarilla del SMN rige para la totalidad de la provincia por posibles “ fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas ”.

Alerta amarilla del SMN SMN

Se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, con presencia de actividad eléctrica y temperaturas que oscilarán entre los 10° y 19°.

El pronóstico anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con mayores registros durante la tarde y la noche.

Cómo seguirá el clima en Mendoza

Tras las tormentas previstas para el martes 20, el miércoles 21 llegará con una mejora en las condiciones meteorológicas. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una mínima de 11° y una máxima de 21°. La probabilidad de lluvias será baja durante la mañana, aunque podría aumentar hasta el 40% durante la tarde y la noche.

Regresan las tormentas en la tercera semana de octubre a Mendoza: alerta amarilla en todas estas localidades. SMN

El jueves tendrá temperaturas similares, con una mínima de 12° y una máxima de 20°. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día, pero hacia la tarde y la noche volverá la inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Para el viernes 23 y el sábado 24, el pronóstico anticipa condiciones más estables y temperaturas agradables. El viernes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 19°, mientras que el sábado las marcas oscilarán entre los 12° y 17°. En ambas jornadas, la probabilidad de lluvias será baja durante la mayor parte del día.

El domingo 25 continuará el tiempo inestable, aunque con temperaturas más bajas. Se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con una probabilidad de precipitaciones de hasta 40% durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, el riesgo de lluvias descendería al 10%.