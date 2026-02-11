Las mochilas tradicionales parecen haber quedado relegadas frente a la nueva generación de accesorios para la escuela y el trabajo. Esta nueva tendencia en gadgets llega desde Europa para sumar innovadoras tecnologías como pantallas LED y conectividad con el celular para crear una nueva experiencia. Las nuevas mochilas inteligentes causaron furor en Argentina por brindar más funcionalidades que solo transportar objetos. Su elemento más llamativo es la pantalla LED gigante que tienen incorporada en la parte posterior que es capaz de reproducir imágenes, textos, emojis y animaciones personalizadas. Todo el contenido es controlado desde una aplicación compatible con IOS y Android, lo que permite controlar en tiempo real y adaptarlos a eventos puntuales. Más allá del aspecto tecnológico, algunos modelos suman opciones como puertos USB o sistemas internos diseñados para la carga de celulares o notebooks. Otro de los atractivos de la tendencia es que incorporan elementos para garantizar la seguridad como bolsillos ocultos, alarmas antirrobo o divisiones puntuales de acceso exclusivo con llaves. Incluso, algunas versiones cuentan con seguimiento a través de GPS y hasta una iluminación interior para ver lo que se lleva. Si bien las mochilas vienen en distintos tamaños, las más comunes se venden en su versión de 21 litros con compartimientos suficientes para el día a día. Están especialmente diseñados para poder transportar notebooks de hasta 16 pulgadas, libros, cargadores, tablets y otros dispositivos electrónicos. Se trata de una herramienta que combina tecnología con organización y estética, ideal para viajes cortos a la escuela o lugares de trabajo. Incluso, puede ser útil para viajes largos por su capacidad para cargar dispositivos. Las mochilas inteligentes ya son furor en Argentina y se posicionaron como un artículo premium para todos quienes desean sumar tecnología a su día a día.