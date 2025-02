Salud del papa Francisco: la oración del Vaticano para rezar por la recuperación del sumo pontífice

El Vaticano informó que, pese a que el papa Francisco mostró " una leve mejoría ", su cuadro de salud sigue siendo complejo. Por eso, desde la Santa Sede pidieron que los fieles de la Iglesia católica recen una oración en particular por el sumo pontífice.

Desde el viernes 19 de febrero, el excardenal Jorge Bergoglio se encuentra internado debido a una afección respiratoria que se fue agravando hasta el pasado sábado cuando la situación se volvió crítica e incluso se extendió a los riñones .

¿Cuál es la oración que el Vaticano para rezar por el papa Francisco?

" Recogiendo el sentir del pueblo de Dios ", comentaron los cardenales residentes en Roma, colaboradores de la curia y de la diócesis de Roma. Los purpurados pidieron a los católicos que acompañen su oración del rosario.

Por otro lado, este martes se celebrará una misa y una adoración eucarística para pedir por la salud del papa Francisco. " La fe es la matriz para afrontar toda auténtica curación ", remarcó monseñor Giuliodori, uno de los referentes del Vaticano.

"El papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que se ha reunido para rezar por su salud en estos días", informaron desde la santa sede.

Por su parte, el secretario de Estado de la santa sede, Pietro Parolin, decidió encabezar el rezo a la Virgen María en la Plaza San Pedro como " una manera de manifestar la cercanía de la Iglesia al Papa y a los enfermos ", según explicó, el portavoz principal del sumo pontífice, Matteo Bruni.

El Vaticano rezó un rosario por la salud del papa Francisco.

¿Cómo está de salud el papa Francisco?

"El flujo de oxígeno se ha reducido ligeramente, pero los exámenes han mejorado. La ligera insuficiencia renal no es motivo de preocupación", señaló el comunicado oficial.

En el parte médico del lunes se describió una mejoría en la situación del papa Francisco. "Tampoco hoy se han producido episodios de crisis asmática respiratoria , algunas pruebas de laboratorio han mejorado", indicó el texto.

Por la mañana había recibido la Eucaristía y por la tarde, incluso reanudó su trabajo . Por la noche, el líder del Vaticano se comunicó con el párroco de Gaza para expresarle su cercanía paterna.

Adiós a las Becas Progresar: el Gobierno lanza un nuevo beneficio de $ 200.000 para estudiantes

Se despide el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció nuevos requisitos para renovarlo

Evangelio del martes 25 de febrero

Marcos 9: 30-37

"En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: 'El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará'. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: '¿De qué discutían por el camino?' Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 'Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos'.

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 'El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado'".