Ritual de laurel y canela para el primer jueves del mes: paso a paso para alcanzar el éxito en septiembre

El primer jueves del mes es considerado un día especial para atraer prosperidad, abrir caminos y reforzar intenciones. Esto se debe a que el jueves está asociado con Júpiter, planeta de la abundancia, el crecimiento y la expansión.

Si sumamos a esta energía el poder del laurel y la canela, obtenemos un ritual potente para comenzar septiembre con éxito, buena suerte y protección.

La combinación perfecta para un ritual: laurel y canela

El laurel no es solo una planta aromática: en la antigua Grecia se lo asociaba con Apolo, dios de la luz y las artes. Las coronas de laurel se entregaban a los ganadores de competencias y batallas, convirtiéndose en un símbolo de victoria, sabiduría y protección.

Por su parte, la canela es considerada un verdadero imán de prosperidad. Su aroma cálido y dulce ha sido usado en ofrendas, amuletos y rituales de atracción desde la Antigüedad.

Un ritual con laurel para el primer jueves del mes suele estar vinculado con la prosperidad, la buena suerte y la apertura de caminos, ya que el laurel es una planta cargada de simbolismo protector y energético.

Cuando el laurel y la canela se utilizan juntos, sus energías se complementan: el laurel protege y da dirección. La canela abre caminos y acelera resultados.

Por eso son ideales para un ritual en el primer jueves de cada mes, un mes que representa transición, renovación y preparación hacia el cierre del año.

Ritual corto de laurel y canela para el primer jueves del mes

Si no tenés mucho tiempo pero querés aprovechar la energía de este día, seguí estos pasos sencillos:

Materiales

3 hojas de laurel

1 ramita de canela o canela en polvo

1 vela blanca o dorada

Pasos

Encendé la vela en un lugar tranquilo.

Tomá las 3 hojas de laurel y escribí en cada una una intención clara: "prosperidad", "protección", "éxito".

Pasá las hojas y la ramita de canela cerca de la llama de la vela (sin quemarlas).

Repetí en voz alta: "Que el laurel y la canela abran mis caminos y atraigan éxito en este mes".

Ya sea con la versión corta o la larga, lo importante es la intención que pongas en cada paso del ritual.

Este ritual dura menos de 5 minutos y podés hacerlo en cualquier momento del jueves. Cuando termines, guardá las hojas y la canela en tu billetera, cartera o cajón especial.

Ritual: ¿se pueden usar velas de otros colores?

Sí, aunque la blanca y la dorada son las más recomendadas porque representan pureza, éxito y abundancia.

¿Cómo hacer el ritual largo de laurel y canela?

Si buscás un trabajo energético más profundo, este ritual te permite conectar de manera completa con los cuatro elementos: fuego (vela), aire (incienso), agua (vaso con agua) y tierra (laurel y canela).

Materiales

3 hojas de laurel

1 ramita de canela o un poco de canela en polvo

o un poco de 1 vela blanca o dorada

1 papel pequeño y una lapicera

1 vaso con agua de incienso (opcional, de canela o sándalo)

Pasos a seguir

Purificá el espacio : encendé el incienso y la vela.

: encendé el incienso y la vela. Escribí tus intenciones: anotá en el papel tres deseos concretos para septiembre.

para septiembre. Activá los elementos: escribí en cada hoja de laurel una palabra clave y pasalas, junto con la canela, cerca de la llama de la vela.

Uní las energías: colocá el papel, las hojas y la canela juntos , al lado del vaso con agua.

, al lado del vaso con agua. Decreto personal: repetí con voz firme "Laurel y canela, abran mis caminos. Que septiembre traiga prosperidad, suerte y protección a mi vida. Así sea."

En esta versión del ritual también. El papel podés conservarlo o quemarlo con cuidado. Tirá el agua al día siguiente para