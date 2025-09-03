Ritual de laurel y canela para el primer jueves del mes: paso a paso para alcanzar el éxito en septiembre
Este ritual en el primer jueves del mes es una práctica sencilla pero poderosa para comenzar septiembre con buena energía
El primer jueves del mes es considerado un día especial para atraer prosperidad, abrir caminos y reforzar intenciones. Esto se debe a que el jueves está asociado con Júpiter, planeta de la abundancia, el crecimiento y la expansión.
Si sumamos a esta energía el poder del laurel y la canela, obtenemos un ritual potente para comenzar septiembre con éxito, buena suerte y protección.
La combinación perfecta para un ritual: laurel y canela
El laurel no es solo una planta aromática: en la antigua Grecia se lo asociaba con Apolo, dios de la luz y las artes. Las coronas de laurel se entregaban a los ganadores de competencias y batallas, convirtiéndose en un símbolo de victoria, sabiduría y protección.
Por su parte, la canela es considerada un verdadero imán de prosperidad. Su aroma cálido y dulce ha sido usado en ofrendas, amuletos y rituales de atracción desde la Antigüedad.
Cuando el laurel y la canela se utilizan juntos, sus energías se complementan: el laurel protege y da dirección. La canela abre caminos y acelera resultados.
Por eso son ideales para un ritual en el primer jueves de cada mes, un mes que representa transición, renovación y preparación hacia el cierre del año.
Ritual corto de laurel y canela para el primer jueves del mes
Si no tenés mucho tiempo pero querés aprovechar la energía de este día, seguí estos pasos sencillos:
Materiales
- 3 hojas de laurel
- 1 ramita de canela o canela en polvo
- 1 vela blanca o dorada
Pasos
- Encendé la vela en un lugar tranquilo.
- Tomá las 3 hojas de laurel y escribí en cada una una intención clara: "prosperidad", "protección", "éxito".
- Pasá las hojas y la ramita de canela cerca de la llama de la vela (sin quemarlas).
- Repetí en voz alta: "Que el laurel y la canela abran mis caminos y atraigan éxito en este mes".
Este ritual dura menos de 5 minutos y podés hacerlo en cualquier momento del jueves. Cuando termines, guardá las hojas y la canela en tu billetera, cartera o cajón especial.
Ritual: ¿se pueden usar velas de otros colores?
Sí, aunque la blanca y la dorada son las más recomendadas porque representan pureza, éxito y abundancia.
¿Cómo hacer el ritual largo de laurel y canela?
Si buscás un trabajo energético más profundo, este ritual te permite conectar de manera completa con los cuatro elementos: fuego (vela), aire (incienso), agua (vaso con agua) y tierra (laurel y canela).
Materiales
- 3 hojas de laurel
- 1 ramita de canela o un poco de canela en polvo
- 1 vela blanca o dorada
- 1 papel pequeño y una lapicera
- 1 vaso con agua de incienso (opcional, de canela o sándalo)
Pasos a seguir
- Purificá el espacio: encendé el incienso y la vela.
- Escribí tus intenciones: anotá en el papel tres deseos concretos para septiembre.
- Activá los elementos: escribí en cada hoja de laurel una palabra clave y pasalas, junto con la canela, cerca de la llama de la vela.
- Uní las energías: colocá el papel, las hojas y la canela juntos, al lado del vaso con agua.
- Decreto personal: repetí con voz firme "Laurel y canela, abran mis caminos. Que septiembre traiga prosperidad, suerte y protección a mi vida. Así sea."
En esta versión del ritual también podés guardar el laurel y la canela como amuleto. El papel podés conservarlo o quemarlo con cuidado. Tirá el agua al día siguiente para liberar lo negativo.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios