Revelaron chats inéditos de los rugbiers: peleas dentro del grupo y el día posterior al crimen

A cuatro años del crimen de Fernando Báez Sosa, revelaron chats inéditos entre los ocho rugbiers involucrados en el asesinato. Entre los centenares de mensajes, audios y videos, se logró identificar cuáles eran sus dinámicas, quién ocupaba el rol de líder y qué grado de violencia ejercían.

Dentro del polémico grupo de WhatsApp llamado "Los desboca3", se encontraban Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Juan Pablo Guarino, Matías Benicelli, Blas Cinall, Alejo Milanessi y Lucas Pertossi. Ayrton Viollaz quedó exento porque no tenía celular, mientras que durante un tiempo participó un joven llamado Salvador.

Allí, los acusados llevaron adelante la organización de su viaje con varios conflictos en el medio: por plata, nafta e incluso, la participación o no de mujeres. Sin embargo, en el archivo también quedaron registrados los minutos previos y posteriores a la feroz golpiza que conmocionó al país.

Caso Fernando Báez Sosa: los estremecedores chats y mensajes de los rugbiers



En el análisis que llevó adelante TN, se procesaron 316 archivos de audio, 18 videos, 54 imágenes, 733 hojas de chats escritos y 3.214 mensajes, que intercambiaron los detenidos por el crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Las peleas en la organización del viaje

Enzo Comelli fue el primero en confirmar el viaje cuando el 20 de noviembre de 2019 avisó que había conseguido una casa para 10 personas, a menos de 200 metros del boliche Le Brique, donde ocurrió el ataque hacía Báez Sosa.

A pesar de que el joven terminó de oficializar el contacto con la dueña de la vivienda, Máximo Thomsen ocupó el lugar central en la organización del viaje , tanto a la hora de coordinar cómo llegaban a la costa, cuánta plata ponía cada uno, qué compraban de bebidas, etc.

Entre los mensajes, el autor de la patada mortal le exigía a sus amigos que pongan $ 2.000 cada uno para la nafta y subió el nivel de violencia ante las dudas de sus compañeros.

" Si todo te va a molestar de mi ni voy y listo hermano, te pones como una puta, rata no soy si tengo que poner plata pongo para eso trabajo ", contestó Lucas Pertossi a la agresión.

Los chats entre los rugbiers. (Fuente: TN)

" Es caro man, no queremos que después falte la plata y no nos paguen, no estoy para esas giladas, lo voy a pedir antes y si sobra lo ponemos en el pozo ", sostuvo Thomsen y agregó: " Voy a llevar un cuadernito y todo lo que gastemos lo voy a ir anotando, yo no los voy a cagar ".

" El miércoles tengan todo porque sino se pudre la momia, me voy a comprar un fierro y les voy a pegar en la cabeza a cada uno ", lanzó Thomsen a través de un mensaje de voz.

Era él quien iba a manejar con el auto de su papá en una primera instancia. Además, en otro de los chats, se puede ver cómo destaca: "El Vento tiene baúl para guardar 7 cadáveres".

Otros mensajes violentos en el grupo

A través del grupo de WhatsApp, el 10 de enero de 2020, Lucas Pertossi reenvió al grupo de WhatsApp un video donde tres desconocidos atacaban a golpes a un chico en la entrada de Villa Gesell. Irónicamente, la reacción de los que contestaron fue de defender a la víctima.

En otro momento de la conversación, hablaron sobre una pelea en la que parecían estar involucrados los hermanos Pertossi. Sin embargo, ellos negaron haber participado, aunque según se supo en el juicio en varias oportunidades protagonizaron golpizas en grupo.

Los mensajes en el boliche

Antes de su salida a Villa Gesell, Benicelli, Cinalli y Thomsen fueron a cortarse el pelo. Según se pudo confirmar en los mensajes, contaban con varias bebidas de vodkas, fernet y otros licores, sumado a 25 gramos de marihuana.

En su segunda noche, tenían pensado volver a Le Brique, donde habían salido la noche anterior. Alrededor de las 04.00 todo el grupo se encontró en el centro de la pista y grabaron un video de ellos saltando con la música del lugar, una toma inédita hasta el momento.

De ahí en más, se desató el conflicto. " Le pegaron a uno, seguimos acá ", escribió Ciro Pertossi, sobre Julián García, el amigo del joven de 18 años fallecido. Acto seguido, se ve un video de cómo los patovicas del local sacaron a los dos grupos del lugar .

Los chats de los rugbiers (Fuente: TN).

Mientras que minutos después, se ve un corto video filmado por Lucas Pertossi donde quedó registrado los minutos finales de la feroz golpiza contra Fernando Báez Sosa.

Los mensajes después del crimen de Fernando

Por último, se revelaron los chats posteriores al crimen de Fernando. Mensajes que fueron utilizados por la defensa de Fernando Burlando y fueron claves a la hora de determinar el grado de implicancia de los acusados en el hecho.

A las 04:46, Thomsen consultó si alguno de los integrantes había sido detenido por el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense.

" Amigo, estoy acá cerca de donde está el pibe, están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó ", advirtió Lucas Pertossi en el chat, al volver a la escena del crimen.

Acto seguido, comienzan a hablar en el grupo sobre dónde encontrarse; mientras que, en medio de la preocupación de sus compañeros, Thomsen y Lucas Pertossi envían una foto de ambos terminando de comer en el Mc Donalds .