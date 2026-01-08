Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6509 (Arroyo).

1° 6509 11° 8448 2° 1935 12° 7416 3° 3371 13° 6794 4° 6346 14° 1749 5° 7389 15° 7900 6° 9740 16° 5790 7° 8969 17° 9401 8° 2661 18° 7680 9° 4497 19° 1574 10° 1721 20° 4177

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.