Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9928 (El Cerro).

1° 9928 11° 4200 2° 0641 12° 5852 3° 6961 13° 6818 4° 5257 14° 9919 5° 1015 15° 5854 6° 0149 16° 1966 7° 5991 17° 2000 8° 8242 18° 3929 9° 0872 19° 0925 10° 7030 20° 6262

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.