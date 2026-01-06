En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9928 (El Cerro).

 1°9928 11°4200 
 0641  12°5852
 3°6961  13°6818 
 5257  14°9919 
 1015  15°5854 
 6°0149  16°1966
 5991  17°2000 
 8242  18°3929 
 0872  19°0925 
 10°7030 20°6262 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.