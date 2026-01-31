En esta noticia
En este viernes, 30 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4733 - Cristo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero
|1°
|4733
|11°
|2132
|2°
|4955
|12°
|8106
|3°
|9828
|13°
|9322
|4°
|9342
|14°
|6113
|5°
|5170
|15°
|9832
|6°
|8251
|16°
|3181
|7°
|9058
|17°
|9862
|8°
|0064
|18°
|1863
|9°
|3709
|19°
|9600
|10°
|0123
|20°
|2505
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y propósito en la vida.
Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo invita a la reflexión sobre las propias creencias y valores, así como a la posibilidad de transformación personal.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.