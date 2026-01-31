En esta noticia

En este viernes, 30 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4733 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero

 1°4733 11°2132
 4955  12°8106
 3°9828 13°9322 
 9342  14°6113 
 5170  15°9832 
 6°8251  16°3181
 9058  17°9862 
 0064  18°1863 
 3709  19°9600 
 10°0123 20°2505 

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y propósito en la vida.

Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo invita a la reflexión sobre las propias creencias y valores, así como a la posibilidad de transformación personal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

