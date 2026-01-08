En esta noticia
En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6082 - La Pelea
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero
|1°
|6082
|11°
|7569
|2°
|6925
|12°
|9294
|3°
|4763
|13°
|7096
|4°
|5490
|14°
|4670
|5°
|2542
|15°
|2545
|6°
|5239
|16°
|8737
|7°
|6323
|17°
|8317
|8°
|6071
|18°
|0339
|9°
|5227
|19°
|5388
|10°
|2764
|20°
|8764
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.
Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.